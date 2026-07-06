Росія за місяць атакувала близько 100 АЗК в Україні

Росія за останній місяць атакувала близько 100 автозаправних комплексів різних мереж у кількох областях України. Лише мережа "БРСМ-Нафта" зафіксувала вісім влучань, водночас оператори ринку перебудовують логістику та використовують резервні рішення для постачання пального.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення мереж АЗК та учасників паливного ринку.

За словами маркетинг-директора "БРСМ-Нафта" Олександра Мельничука, останнім часом атаки на АЗК відбувалися в Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

Мельничук вважає, що спроби Росії позбавити Україну пального через удари по цивільних АЗК не дадуть стратегічного результату. Він зазначив, що військова техніка не заправляється на цивільних заправках, а для забезпечення населення паливом Україна має розгалужену логістику та альтернативні маршрути постачання.

За його словами, у разі пошкодження стаціонарної заправки пальне може відпускатися безпосередньо з бензовозів. Ринок також використовує оптові поставки, мобільні точки видачі та перерозподіл ресурсів між регіонами.

Водночас атаки мають тяжкі наслідки для працівників і цивільної інфраструктури. Голова правління "Укрнафти" Богдан Кукура повідомив, що 2-3 липня Росія атакувала три АЗК компанії — у Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

Найбільш руйнівним, за його словами, став удар по АЗК у Миколаївській області. Російський реактивний БпЛА Shahed влучив у навіс над паливно-роздавальною колонкою. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще двоє дістали поранення. Також було пошкоджено обладнання, згоріли автомобілі та зруйновано будівлю.

На Харківщині після удару трьох БпЛА Shahed будівлю АЗК і наземне обладнання було повністю зруйновано.

Мережа SOCAR також повідомила про удар трьох безпілотників по своєму об'єкту в селі Нечаяне Миколаївської області. Пошкоджено будівлю АЗК, однак загиблих і постраждалих немає. У компанії пояснили, що працівники під час атаки перебували в укритті.

SOCAR зазначила, що обладнала укриття орієнтовно на 20 локаціях у Дніпрі, Одесі та області, Миколаєві та області, а також у Житомирській, Львівській, Рівненській і Черкаській областях. Такі укриття мають спеціальне маркування у застосунку мережі та відкриті цілодобово під час повітряних тривог.

Учасники ринку пропонують розвивати мобільну торгівлю пальним, насамперед у прифронтових регіонах. Зокрема, CEO Prime Group Дмитро Льоушкін вважає доцільним дозволити мобільні АЗС на період воєнного стану. Співзасновник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк також закликав децентралізувати продаж пального, щоб ускладнити Росії удари по логістиці.

У Тростянецькій міській раді Сумської області вже повідомляли про розгортання мобільних точок продажу пального після пошкодження стаціонарних заправок унаслідок обстрілів.

Наприкінці червня СЕО WOG та ексміністр інфраструктури Андрій Пивоварський зазначив, що за останні два місяці в Україні через російські удари згоріло понад 150 автозаправних комплексів. Він додав, що майже щотижня атак зазнають нафтобази та інші об’єкти паливної інфраструктури.