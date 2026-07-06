Россия за месяц атаковала около 100 АЗК в Украине

Россия за последний месяц атаковала около 100 автозаправочных комплексов разных сетей в нескольких областях Украины. Только сеть "БРСМ-Нефть" зафиксировала восемь попаданий, в то же время операторы рынка перестраивают логистику и используют резервные решения для поставки топлива.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения сетей АЗК и участников топливного рынка.

По словам маркетинг-директора "БРСМ-Нефть" Александра Мельничука, в последнее время атаки на АЗК происходили в Запорожской, Днепропетровской, Сумской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

Мельничук считает, что попытки России лишить Украину горючего из-за ударов по гражданским АЗК не дадут стратегического результата. Он отметил, что военная техника не заправляется на гражданских заправках, а для обеспечения населения топливом Украина имеет разветвленную логистику и альтернативные маршруты поставок.

По его словам, в случае повреждения стационарной заправки горючее может отпускаться непосредственно из бензовозов. Рынок также использует оптовые поставки, мобильные точки выдачи и перераспределение ресурсов между регионами.

В то же время, атаки имеют тяжелые последствия для работников и гражданской инфраструктуры. Председатель правления "Укрнафты" Богдан Кукура сообщил, что 2-3 июля Россия атаковала три АЗК компании - в Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

Наиболее разрушительным, по его словам, стал удар по АЗК в Николаевской области. Российский реактивный БпЛА Shahed поразил навес над топливно-раздаточной колонкой. В результате атаки погиб один человек, еще двое получили ранения. Также было повреждено оборудование, сгорели автомобили и разрушено здание.

В Харьковской области после удара трех БпЛА Shahed здание АЗК и наземное оборудование было полностью разрушено.

Сеть SOCAR также сообщила об ударе трех беспилотников по своему объекту в селе Нечаяне Николаевской области. Повреждено здание АЗК, однако погибших и пострадавших нет. В компании объяснили, что сотрудники во время атаки находились в укрытии.

SOCAR отметила, что оборудовала укрытие ориентировочно на 20 локациях в Днепре, Одессе и области, Николаеве и области, а также в Житомирской, Львовской, Ровенской и Черкасской областях. Такие укрытия имеют специальную маркировку в сети и открыты круглосуточно во время воздушных тревог.

Участники рынка предлагают развивать мобильную торговлю горючим, прежде всего в прифронтовых регионах. В частности, CEO Prime Group Дмитрий Леушкин считает целесообразным разрешить мобильные АЗС на период военного положения. Соучредитель "Новой почты" Владимир Поперешнюк также призвал децентрализовать продажу горючего, чтобы усложнить России удары по логистике.

В Тростянецком городском совете Сумской области уже сообщали о развертывании мобильных точек продажи горючего после повреждения стационарных заправок в результате обстрелов.

В конце июня СЕО WOG и эксминистр инфраструктуры Андрей Пивоварский отметил, что за последние два месяца в Украине из-за российских ударов сгорело более 150 автозаправочных комплексов. Он добавил, что почти еженедельно атаки подвергаются нефтебазам и другим объектам топливной инфраструктуры.