В Украине за два месяца сгорело более 150 АЗС: почему нет дефицита топлива и снижаются цены

За последние два месяца в Украине сгорело более 150 автозаправочных комплексов, почти еженедельно атаки подвергаются нефтебазам и другим объектам топливной инфраструктуры.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил CEO сети WOG, экс-министр инфраструктуры Андрей Пивоварский.

Он отмечает, что при этом проблем с топливом, как сейчас в России из-за украинских ударов, нет из-за диверсифицированного топливного рынка, десятков поставщиков, различных маршрутов импорта и разветвленной логистики.

Устойчивость стоит денег

"Но такая модель имеет свою цену. Устойчивость стоит денег. Поэтому, когда кто-то говорит: "Нефть подешевела, почему не падают цены на АЗС?", стоит помнить простую вещь: заправки покупают бензин, дизель и газ, а не нефть", - пояснил Пивоварский.

По его словам, цены на нефтепродукты живут своей жизнью. Они зависят от баланса спроса и предложения в мире, загруженности НПЗ, логистики, запасов, сезонных факторов и военных рисков. Кроме того, Украина покупает горючее за валюту. В начале обострения на Ближнем Востоке доллар стоил около 43,20 грн, сегодня – почти 45 грн. И этот фактор также оказывает непосредственное влияние на конечную цену ресурса.

Цены на топливо в Украине уже падают

Пивоварский подчеркнул, что украинский рынок уже сейчас готовится к сложной зиме:

формируются запасы,

бронируются логистические мощности,

заключаются контракты.

"И главное - цены в Украине уже падают и будут дальше падать. На пике дизель стоил около 92 грн за литр. Сегодня средняя цена находится в районе 76-77 грн за литр. Поэтому когда кто-то утверждает, что цены не снижаются, просто вспомните, где они были совсем недавно и где находятся сейчас", - подытожил Пивоварский.

Напомним, 25 июня крупные розничные сети снизили цену дизельного горючего на 1 грн/л, а некоторые региональные компании снизили тарифы еще более существенно – до 70 грн/л.