Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,88

--0,03

EUR

51,10

--0,31

Наличный курс:

USD

44,95

44,85

EUR

51,45

51,20

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

РФ пытается закрыть дефицит топлива импортом из Казахстана: детали

в оккупированном Крыму бензин исчез из свободной продажи
РФ пытается закрыть дефицит топлива импортом

Россия ведет переговоры с Казахстаном по импорту около 50 тыс. тонн бензина АИ-92 из-за дефицита горючего, возникшего после атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы и внеплановых ремонтов предприятий.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, по состоянию на конец июня остановка нескольких крупных НПЗ в центральной части РФ привела к сокращению производства бензина примерно на 25% в годовом измерении.

На фоне проблем с производством российское правительство рассматривает дополнительные меры по стабилизации рынка. Среди них ограничение экспорта горючего, увеличение субсидий для нефтеперерабатывающих заводов и организация импорта бензина. Для одного из крупнейших мировых экспортеров нефтепродуктов такой шаг нетипичен.

Кроме того, в этом месяце власти РФ разрешили НПЗ производить бензин и дизельное топливо с более низкими качественными характеристиками для внутреннего рынка. Также прорабатывается возможность импорта бензина по морскому пути.

В Казахстане сейчас есть профицит бензина, однако его объемы могут сократиться из-за планового ремонта Атырауского НПЗ, который продлится с 26 июня по 20 июля.

Одним из потенциальных поставщиков называют казахстанский завод "Конденсат", имеющий право экспортировать топливо. В то же время возможности предприятия также могут быть ограничены после остановки поставлявшего ему сырье российского НПЗ ТАНЕКО.

Источники Reuters сообщают, что одним из вариантов сотрудничества может стать обмен: Казахстан будет поставлять России бензин, а будет получать российское авиационное топливо. В июле Казахстан также ожидает дефицит авиатоплива из-за роста спроса и сокращения импорта из РФ.

Россия, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан и Армения входят в Евразийский экономический союз, предусматривающий беспошлинную торговлю нефтепродуктами между странами-участницами.

Добавим, что московский нефтеперерабатывающий завод "Газпромнефти", дважды попавший под удары беспилотников в июне, не сможет возобновить работу в ближайшее время.

Также заметим, что "Татнефть" - одна из крупнейших российских нефтяных компаний - объявила о введении лимита на бензин и дизельное топливо по всей России.

Автор:
Татьяна Гойденко