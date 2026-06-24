РФ пытается закрыть дефицит топлива импортом из Казахстана: детали

Россия ведет переговоры с Казахстаном по импорту около 50 тыс. тонн бензина АИ-92 из-за дефицита горючего, возникшего после атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы и внеплановых ремонтов предприятий.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, по состоянию на конец июня остановка нескольких крупных НПЗ в центральной части РФ привела к сокращению производства бензина примерно на 25% в годовом измерении.

На фоне проблем с производством российское правительство рассматривает дополнительные меры по стабилизации рынка. Среди них ограничение экспорта горючего, увеличение субсидий для нефтеперерабатывающих заводов и организация импорта бензина. Для одного из крупнейших мировых экспортеров нефтепродуктов такой шаг нетипичен.

Кроме того, в этом месяце власти РФ разрешили НПЗ производить бензин и дизельное топливо с более низкими качественными характеристиками для внутреннего рынка. Также прорабатывается возможность импорта бензина по морскому пути.

В Казахстане сейчас есть профицит бензина, однако его объемы могут сократиться из-за планового ремонта Атырауского НПЗ, который продлится с 26 июня по 20 июля.

Одним из потенциальных поставщиков называют казахстанский завод "Конденсат", имеющий право экспортировать топливо. В то же время возможности предприятия также могут быть ограничены после остановки поставлявшего ему сырье российского НПЗ ТАНЕКО.

Источники Reuters сообщают, что одним из вариантов сотрудничества может стать обмен: Казахстан будет поставлять России бензин, а будет получать российское авиационное топливо. В июле Казахстан также ожидает дефицит авиатоплива из-за роста спроса и сокращения импорта из РФ.

Россия, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан и Армения входят в Евразийский экономический союз, предусматривающий беспошлинную торговлю нефтепродуктами между странами-участницами.

Добавим, что московский нефтеперерабатывающий завод "Газпромнефти", дважды попавший под удары беспилотников в июне, не сможет возобновить работу в ближайшее время.

Также заметим, что "Татнефть" - одна из крупнейших российских нефтяных компаний - объявила о введении лимита на бензин и дизельное топливо по всей России.