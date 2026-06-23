Кризис достался Сибири: после ударов украинских дронов производство бензина в РФ упало на 25%

Россия ищет пути для смягчения перебоев со снабжением нефтепродуктов, которые возникли в результате ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. Во многих регионах страны зафиксирован рост цен, длинные очереди на заправочных станциях и дефицит топлива.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Из-за остановки производства власти РФ уже запретили экспорт бензина и авиационного горючего, а также рассматривают варианты импорта нефтепродуктов морем и введение субсидий для сдерживания розничных цен.

По данным отраслевых аналитиков, производство бензина в России сократилось ориентировочно на 25% по сравнению со среднесуточными показателями июня 2025 года. Сейчас выпуск упал до 90 тысяч метрических тонн в день. Кроме того, в первой половине июня на 15% просели объемы морского экспорта российского топлива по сравнению с майскими показателями. Причиной стали незапланированные технические ремонты на пострадавших от ударов украинских дронов.

Как отмечает агентство, география топливного кризиса расширилась и вышла за рамки временно аннексированного Крыма. Авиаудары ВСУ по энергетическим объектам поразили цели на расстоянии более 2000 км (3218,69 км) от линии фронта. Проблемы с наличием дизеля и бензина охватили центральные и восточные районы России, в частности, Новосибирскую и Омскую области в Сибири.

В Омской области власти официально ввели ограничения на АЗС: заправку бензина лимитировали до 40 литров на один автомобиль, а продажа дизельного топлива разрешена в объеме от 80 до 200 литров. Соседняя Новосибирская область готовится к внедрению аналогичных лимитов.

Удары по российским НПЗ

В ночь на 12 июня украинские дроны атаковали завод "Танеко" в Нижнекамске - крупнейшее предприятие "Татнефти" - после чего он полностью остановил переработку : в результате атаки и пожаров на территории предприятия была прекращена переработка сырья на обеих первичных установках .

18 июня украинские БПЛА атаковали нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу. Точные масштабы повреждений выясняются, однако любые длительные сбои на этом объекте угрожают параличом поставки топлива в московский регион.

Практически все основные нефтеперерабатывающие заводы в центральной России были вынуждены остановить или сократить производство топлива после ударов украинских дронов за последние две недели.

По состоянию на 17 июня ограничения на отпуск горючего для частных автомобилей действовали в 53 регионах России, а также на временно оккупированных территориях Украины.

Ранее сообщалось, что в РФ стремительно растут розничные цены на бензин, а атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) вынудили местные сети АЗС ограничивать продажу топлива в начале летнего сезона отпусков.