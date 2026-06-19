Бензин в России дорожает из-за украинских атак на НПЗ: на заправках начался дефицит

В России стремительно растут розничные цены на бензин, а атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы заставили местные сети АЗС ограничивать продажу топлива в начале летнего сезона отпусков.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

Средние розничные цены на бензин выросли на 1% по сравнению с предыдущей неделей до 69,11 руб. за литр в период с 9 по 15 июня, согласно данным, опубликованным Федеральной службой статистики. Это самый большой скачок с начала января, показывают еженедельные данные.

С начала года бензин в РФ подорожал на 6,6%, что существенно опережает общие темпы инфляции (3,68%).

Этот рост усиливает давление на Кремль, уже введший временный запрет на экспорт большинства видов топлива для внутреннего рынка.

Кризис углубился после того, как Украина системно усилила атаки на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру. В последние недели под ударом оказались девять из десяти крупнейших российских НПЗ, что обвалило объемы переработки нефти в РФ до самого низкого уровня за последние 20 лет.

Наибольшее ускорение цен зафиксировано в пяти из восьми федеральных округов РФ, в том числе на юге и Северном Кавказе. В то же время в трех округах, включая московский, темпы роста несколько замедлились.

Российские власти пытаются успокоить население, однако все больше регионов вынуждены вводить нормирование топлива. Ограничения и очереди на заправках уже фиксируются на юге России, а также на временно оккупированных территориях Украины.

В частности, компания "Татнефть" ввела лимиты на продажу топлива на всех своих АЗС после атаки дронов 12 июня на завод ТАНЕКО в татарстане (входит в пятерку крупнейших НПЗ РФ).

Ситуация для внутреннего рынка РФ остается критической, поскольку в ночь на 18 июня украинские БПЛА снова атаковали Московский нефтеперерабатывающий завод. Точные масштабы повреждений выясняются, однако любые длительные сбои на этом объекте угрожают параличом поставки топлива в московский регион.

Практически все основные нефтеперерабатывающие заводы в центральной России были вынуждены остановить или сократить производство топлива после ударов украинских дронов за последние две недели.

Напомним, атака беспилотников на Москву 18 июня и повторное попадание в нефтеперерабатывающий завод в Капотне обрушили российский фондовый рынок. Из-за угрозы топливного дефицита и скачка инфляции акции ведущих компаний РФ продемонстрировали сильнейшее падение с осени прошлого года.