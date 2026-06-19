Бензин у Росії дорожчає через українські атаки на НПЗ: на заправках почався дефіцит

В Росії стрімко зростають роздрібні ціни на бензин, а атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи (НПЗ) змусили тамтешні мережі АЗС обмежувати продаж палива на початку літнього сезону відпусток.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

Середні роздрібні ціни на бензин зросли на 1% порівняно з попереднім тижнем, до 69,11 руб. за літр у період з 9 по 15 червня, згідно з даними, опублікованими Федеральною службою статистики. Це найбільший стрибок з початку січня, показують щотижневі дані.

Загалом з початку року бензин у РФ подорожчав на 6,6%, що суттєво випереджає загальні темпи інфляції (3,68%).

Це зростання посилює тиск на Кремль, який уже запровадив тимчасову заборону на експорт більшості видів палива для внутрішнього ринку.

Криза поглибилася після того, як Україна системно посилила атаки на російську нафтопереробну інфраструктуру. Останніми тижнями під ударом опинилися дев'ять із десяти найбільших російських НПЗ, що обвалило обсяги переробки нафти в РФ до найнижчого рівня за останні 20 років.

Найбільше прискорення цін зафіксовано у п'яти з восьми федеральних округів РФ, зокрема на півдні та Північному Кавказі. Водночас у трьох округах, включно з московським, темпи зростання дещо уповільнилися.

Російська влада намагається заспокоїти населення, проте все більше регіонів змушені запроваджувати нормування палива. Обмеження та черги на заправках уже фіксують на півдні Росії, а також на тимчасово окупованих територіях України.

Зокрема, компанія "Татнєфть" запровадила ліміти на продаж палива на всіх своїх АЗС після атаки дронів 12 червня на завод ТАНЕКО в татарстані (входить до п'ятірки найбільших НПЗ РФ).

Ситуація для внутрішнього ринку РФ залишається критичною, оскільки в ніч на 18 червня українські БПЛА знову атакували Московський нафтопереробний завод. Точні масштаби пошкоджень наразі з'ясовуються, проте будь-які тривалі збої на цьому об'єкті загрожують паралічем постачання палива до московського регіону.

Практично всі основні нафтопереробні заводи в центральній Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво палива після ударів українських дронів за останні два тижні.

Нагадаємо, атака безпілотників на Москву 18 червня та повторне влучання в нафтопереробний завод у Капотні обвалили російський фондовий ринок. Через загрозу паливного дефіциту та стрибка інфляції акції провідних компаній РФ продемонстрували найсильніше падіння з осені минулого року.