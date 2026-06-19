В индустриальных парках Украины создано уже более 4700 рабочих мест: где больше всего

В индустриальных парках Украины создано 4712 рабочих мест. Лидерами по этому показателю стали две площадки: индустриальный парк "Френдли Виндтехнолоджи", где работу получили 922 человека и "Западноукраинский промышленный хаб", трудоустроивший 898 человек.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Развитие индустриальных парков

В Украине индустриальные парки развиваются в рамках государственной политики поддержки производителей "Сделано в Украине". По словам Кисилевского, на начало 2026 года общий объем инвестиций в эти промышленные площадки зафиксирован на уровне 45 млрд грн. По сравнению с началом 2024 г. этот показатель увеличился на 48,1%. В бюджете на 2026 год на дальнейшее развитие промышленной инфраструктуры государство заложило еще 1 млрд грн.

Эффективность государственных вложений в этот сектор показывает четкую пропорцию, где 1 грн. бюджетных инвестиций в инфраструктуру позволяет привлечь 5–6 грн. частного капитала. В течение 2024-2025 годов финансовую поддержку от государства получили 22 индустриальных парка. Эти предприятия обязались построить минимум 110 тысяч кв. м промышленных площадей и открыть не менее 44 новых заводов.

Всего за этот период за счет программы профинансировали 56 проектов на сумму 1,98 млрд грн. Деньги выделяли на условиях софинансирования: в пропорции 50% на 50% для большинства регионов и 20% на 80% для прифронтовых и деоккупированных территорий. Бюджетные средства ушли на конкретные нужды: строительство сетей электро-, газо- и водоснабжения; реконструкцию подъездных путей и ремонт железнодорожных путей.

Благодаря финансированию промышленная инфраструктура получила следующие результаты:

построенные и восстановленные площади в парках достигли 1,2 млн. кв. м;

доступная энергетическая мощность для резидентов превысила 300 МВт.

Такие условия разрешают увеличивать количество производств. В начале 2026 года в индустриальных парках работало 37 заводов, а к концу года ожидается рост их количества до более чем 50.

Напомним, 18 июня Кабмин включил "Агроинновационный хаб" в Черкасской области в официальный Реестр индустриальных парков. Реализация проекта позволит привлечь 412 млн грн инвестиций и обеспечит около 1000 рабочих мест.