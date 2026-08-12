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Импорт горючего автотранспортом подскочил на 82%: причины и лидеры поставок дизеля

бензовоз
Украина нарастила импорт горючего автотранспортом / Depositphotos

Из-за проблем с морскими поставками и дефицита на внутреннем рынке импорт горючего автотранспортом в июле подскочил на 82% и достиг 60 тыс. тонн. Почти весь объем пришелся на Литву и Румынию, а количество компаний-поставщиков выросло до 113-ти.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

По данным Консалтинговой группы "А-95", объем стал максимальным с сентября 2025 года, а показатель последней недели июля - 18 тыс. тонн дизеля – рекордным со второй половины октября 2024 года.

Фото 2 — Импорт горючего автотранспортом подскочил на 82%: причины и лидеры поставок дизеля
Импорт дизеля автотранспортом за неделю

Причинами скачка стали дефицит горючего и рост оптовых цен. Доля автомобильного импорта в июле составила 11% от общего объема, что смягчило нехватку ресурса.

География поставок

Основными направлениями поставок стали Литва (67% от общего импорта бензовозами, или 40,2 тыс. тонн) и Румыния (15,7 тыс. тонн дизтоплива).

Поставки из Литвы выросли по сравнению с июнем более чем в 2 раза, а в годовой динамике – на 13%. Объемы Румынии увеличились на 40% по сравнению с июлем прошлого года, а 83% этого ресурса обеспечила компания Oscar Downstream.

Крупнейшие импортеры ГП

В июле количество компаний, ввозивших горючее автотранспортом, выросло со 104 до 113. Лидерами по объемам поставок дизеля стали:

  • "Автотехсервис" - 6 тыс. тонн (+27% к прошлому году, поставки из Литвы);
  • "Барс 2000" - 4,5 тыс. тонн (рост в 2,2 раза, поставки из Литвы);
  • ПГ "Оператор" - 2,2 тыс. тонн (-11%, поставки из Литвы);
  • "Пейд" - 1,7 тыс. тонн (поставки из Румынии);
  • УНТК – 1,7 тыс. тонн (+72%, поставки из Румынии и Литвы).
Фото 3 — Импорт горючего автотранспортом подскочил на 82%: причины и лидеры поставок дизеля
Топ-10 импортеров дизеля автотраспортом

При этом компания "Пэйд" возобновила автомобильные поставки после паузы с начала 2024 года. Из-за проблем с морской логистикой оператор сформировал собственный парк из 200 бензовозов.

Ранее сообщалось, что компания "Укрнафта" закупает 100 новых топливовозов, чтобы уменьшить зависимость от посторонних перевозчиков и обеспечить бесперебойную поставку топлива на свои АЗК.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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