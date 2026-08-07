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"Укрнафта" покупает 100 новых топливовозов: как это изменит скорость доставки горючего на АЗК

Бензовоз "Укрнафты"
"Укрнафта" расширяет парк бензовозов / Укрнафта

Компания "Укрнафта" закупает 100 новых топливовозов, чтобы уменьшить зависимость от посторонних перевозчиков и обеспечить бесперебойную поставку топлива на свои АЗК.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Финансирование сделки распределено на две части: 33 единицы спецтехники покупают по механизму финансового лизинга, а 67 – за собственные средства компании. Первые пять новых брендированных машин выйдут на дороги в ближайшее время.

Преимущества собственной логистики

Собственная транспортная база позволит оптимизировать расходы и повысить оперативность поставок топлива.

"В нынешних условиях устойчивость энергетической компании определяется не только наличием ресурса, но и способностью своевременно доставить его туда, где он нужен. Развитие собственной логистики - это стратегическая инвестиция в устойчивость компании", - отметил председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура.

По данным компании, сегодня сеть "Укрнафты", насчитывающая более 660 автозаправочных комплексов, обслуживают около 400 топливовозов. В настоящее время собственный транспорт покрывает лишь 10% потребностей в перевозках, а остальные объемы обеспечивают посторонние логистические партнеры.

Напомним, в первом квартале продажи светлых нефтепродуктов через сеть АЗС "Укрнафты" выросли на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Реализация бензинов возросла на 31%, а дизельного горючего на 75%.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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