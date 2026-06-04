"Укрнафта" планирует нарастить продажи горючего на 20% в 2026 году

Государственная сеть АЗК "Укрнафта", вышедшая на первое место в Украине по объемам реализации горючего, планирует в 2026 году увеличить продажи еще на 20%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

О планах и горючем

Отмечается, что в настоящее время сеть "Укрнафта" насчитывает около 700 автозаправочных комплексов. Доля компании на топливном рынке выросла с 6% в 2022 году до 14% в первом квартале 2026 года.

В компании отмечают, что в течение зимы 2025-2026 годов обеспечивали поставки арктического горючего и поддерживали работу сети АЗК в условиях высокой нагрузки на энергетическую инфраструктуру из-за российских атак.

Кроме того, около 360 автозаправочных комплексов сети работали как пункты несокрушимости. Там посетители могли зарядить мобильные устройства, воспользоваться Интернетом и получить доступ к базовым услугам. Для работников критических служб, в том числе энергетиков, спасателей, коммунальщиков и полицейских, предоставляли бесплатные горячие напитки и питание.

Дополнительным вызовом для топливного рынка весной 2026 стало обострение ситуации на Ближнем Востоке, что повлияло на логистику и мировой рынок нефтепродуктов.

По данным компании, с января 2025 по апрель 2026 года компания импортировала 688,3 тыс. тонн нефтепродуктов. С декабря 2025 по февраль 2026 объем импорта составил 215,9 тыс. тонн.

Топливо стандарта Евро-5 поставлялось из Польши, Литвы, США, Румынии, Бельгии, Греции, Швеции, Германии, Финляндии, Саудовской Аравии и Кувейта.

По словам представителя компании, в апреле 2026 года среднесуточный объем реализации горючего на один автозаправочный комплекс превысил 6 тыс. литров, что почти вдвое больше по сравнению с январем 2025 года.

В компании также сообщили, что рост продаж связывают с расширением сети, интеграцией АЗК, ранее работавших под брендом Shell, модернизацией станций и развитием клиентских сервисов.

По итогам первого квартала 2026 года "Укрнафта" заняла первое место в Украине по объемам реализации горючего через сеть автозаправочных комплексов. В 2026 году компания планирует увеличить этот показатель еще на 20%.

Ранее сообщалось, что "Укрнафта" начала использовать азот при работах на скважинах вместо воздуха, который должен сократить расходы, снизить нагрузку на оборудование и повысить безопасность производственных процессов.