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В первом полугодии грузовые перевозки по железной дороге снизились на 6%: что на это повлияло

Грузовые вагоны
Грузовые перевозки по железной дороге снизились / Укрзалізниця

В первом полугодии 2026 года по железной дороге перевезли 74,7 млн т грузов. Это на 6,2% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Основное падение пришлось на руду, уголь и строительные материалы, в то время как перевозка зерна выросла.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на RAIL.insider.

Данные озвучил заместитель директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы ОАО "Укрзализныця" Валерий Ткачев во время встречи представителей компании с Европейской Бизнес Ассоциацией и Американской торговой палатой 21 июля.

Главными факторами сокращения стали более низкие объемы перевозок:

  • железной и марганцевой руды – на 6,1 млн т;
  • каменного угля – на 1,5 млн т;
  • строительных материалов - на 1,3 млн т.

В то же время железная дорога нарастила перевозку зерна на 2,7 млн т, а нефти и нефтепродуктов - на 1,4 млн т.

Наибольшую часть в перевозках занимают экспортные и внутренние грузы. За полгода на экспорт перевезли 35 млн т, или 47% от общего объема. Внутренние перевозки составили 32,4 млн. т, или 43%.

Экспорт по железной дороге за первое полугодие сократился на 9,6% против аналогичного периода в прошлом году. Больше всего упали перевозки:

  • железной и марганцевой руды – на 5,3 млн т, или на 31%;
  • цемента – на 400 тыс. т, или на 45%;
  • черных металлов – на 30 тыс. т, или на 1,2%.

В то же время экспортные перевозки зерновых грузов выросли на 19,5%.

В направлении портов Большой Одессы по железной дороге перевезли 22,6 млн т экспортных грузов. Это на 8,7% меньше, чем в первом полугодии 2025 года.

На западных пограничных переходах экспорт также сократился — на 9,7%, до 11,6 млн т. Через порты Дуная экспортировали 800 тыс. т грузов, что на 28,2% меньше, чем в прошлом.

"На сегодняшний день направление Большой Одессы остается основным. Ведь больше всего грузов направляется именно в порты Большой Одессы. Но последние две недели видим усиление ударов по портовой инфраструктуре, по судам. Это приводит к резкому падению перевозки и обработке грузов именно в портах Большой Одессы", — отметил Ткачев.

Добавим, в первой половине июля железнодорожные перевозки зерновых грузов в Украине выросли в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,03 млн тонн. В то же время, по сравнению с июнем объемы сократились на 23%, а в последнюю неделю "Укрзализныця" фиксирует снижение нагрузки зерна.

Автор:
Татьяна Гойденко