Венгрия заблокировала открытие нового кластера переговоров Украины с ЕС

На заседании рабочей группы по расширению ЕС не удалось утвердить результаты скрининга третьего кластера переговоров по вступлению Украины и Молдовы. Решение не поддержала Венгрия, поэтому движение к открытию этого кластера заблокировано.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Суспільного".

По словам чиновника в Евросоюзе, рабочая группа вернется к этому вопросу после летних каникул, которые завершаются ориентировочно в конце августа.

"Одно государство-член, Венгрия, не поддержало утверждение скрининга Комиссии для третьего кластера переговоров о вступлении в ЕС для Украины и Молдовы. Таким образом, двигаться дальше для их открытия невозможно", - сообщил собеседник "Суспільного".

На повестке экспертов были результаты скрининга второго и третьего кластеров для Украины и Молдовы.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что ускоренное членство Украины в ЕС "будет нечестным" в отношении стран Западных Балкан. Он также утверждает, что венгерское правительство не единственное, кто не соглашается с открытием других кластеров.

14 июля состоялась очередная Межправительственная конференция Украина-ЕС. По ее итогам был официально открыт шестой переговорный кластер о вступлении Украины в Евросоюз. Это также подтверждал Совет ЕС в сообщении о accession conferences 14 июля.

Шестой кластер касается внешней политики и политики безопасности ЕС. Он охватывает общую торговую политику, двусторонние соглашения с третьими странами, политику развития и гуманитарную помощь.

Для Украины этот блок также предусматривает синхронизацию позиций с Совместной внешней и политикой безопасности ЕС, в частности по экспорту вооружения и санкционной политики.

Ранее все 27 государств-членов ЕС согласовали открытие первого кластера переговоров по вступлению Украины и Молдовы. В то же время дальнейшее движение по другим кластерам требует единодушной поддержки стран Евросоюза.

Напомним, 13 июня все государства-члены Европейского Союза согласились открыть первый кластер переговоров о вступлении Украины в ЕС. Это решение является следующим этапом в процессе евроинтеграции и перехода от скрининга законодательства к практической работе над его адаптацией к праву Евросоюза.