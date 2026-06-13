ЕС согласовал открытие первого переговорного кластера для Украины

Все государства-члены Европейского Союза согласились открыть первый кластер переговоров о вступлении Украины в ЕС. Это решение является следующим этапом в процессе евроинтеграции и перехода от скрининга законодательства к практической работе над его адаптацией к праву Евросоюза.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение на Минразвития.

В ведомстве заявили, что решение стало результатом совместной работы президента, правительства, Верховной Рады и команд, обеспечивающих продвижение евроинтеграционных реформ.

Для Минразвития открытие первого кластера также означает завершение важного этапа подготовки. Министерство сообщило, что успешно завершило процедуры официального скрининга по всем сферам политики, относящимся к его компетенции.

По итогам скрининга были сформированы планы дальнейшего согласования украинского законодательства с правом Европейского Союза в рамках Национальной программы адаптации.

В министерстве отметили, что за этими решениями стоят месяцы подготовки, работа десятков команд и сотен специалистов. Речь идет не только о декларировании европейского курса, но и о практическом внедрении реформ.

Открытие первого переговорного кластера важно для Украины, поскольку запускает новый этап переговоров о членстве в ЕС. В дальнейшем ключевой задачей будет принятие и выполнение решений, необходимых для приведения украинского законодательства и государственных политик в соответствие со стандартами Евросоюза.

Заметим, лидеры Европейского Союза официально заявили о выполнении Украиной предварительных условий для старта первого этапа процесса вступления в блок.