Украина может открыть все шесть переговорных кластеров из ЕС уже в июне-июле

Украина считает реалистичным открытие всех шести переговорных кластеров по вступлению в Европейский Союз в июне-июле 2026 года. Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Раде заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Суспільне".

По его словам, с прошлой недели вопрос открытия первого кластера уже несколько раз рассматривался на уровне ЕС. Украинская сторона планирует провести второе заседание межправительственной конференции между Украиной и ЕС и открыть первый кластер в понедельник, 15 июня.

Утко отметил, что после этого Евросоюз сможет начать подготовку к решениям по открытию других пяти кластеров.

"Намерение принять все решения по всем шести кластерам в июне-июле этого года на сегодняшний день являются реалистичными и практическими, и мы получили подтверждение от всех государств-членов: и от Польши, Франции, Венгрии, Германии и других", — сказал вице-премьер.

В то же время, он отметил, что ситуация может меняться, однако Украина рассчитывает сохранить единодушие среди стран ЕС и выйти на открытие кластеров.

По словам Качки, открытие переговорных кластеров будет означать начало финального этапа вступления Украины в ЕС. Этот этап будет предусматривать принятие необходимых законов по адаптации украинского законодательства к правилам Евросоюза.

Он добавил, что в Верховной Раде уже около 100 комплексных и точечных законопроектов, готовых к рассмотрению и принятию.

9 июня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что открытие первого переговорного кластера по членству Украины в ЕС должно состояться в ближайшие дни.

Для Украины открытие всех шести кластеров станет важным этапом в переговорах о вступлении в ЕС. Это переведет процесс в практическую плоскость — принятие законов, исполнение обязательств и постепенную интеграцию украинских правил в европейское законодательство.

Заметим, лидеры Европейского Союза официально заявили о выполнении Украиной предварительных условий для старта первого этапа процесса вступления в блок.