Україна може відкрити всі шість переговорних кластерів з ЄС уже в червні-липні

Україна вважає реалістичним відкриття всіх шести переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу в червні-липні 2026 року. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Суспільне".

За його словами, з минулого тижня питання відкриття першого кластера вже кілька разів розглядалося на рівні ЄС. Українська сторона планує провести друге засідання міжурядової конференції між Україною та ЄС і відкрити перший кластер у понеділок, 15 червня.

Качка зазначив, що після цього Євросоюз зможе розпочати підготовку до рішень щодо відкриття інших п’яти кластерів.

"Намір ухвалити всі рішення щодо всіх шести кластерів в червні-липні цього року на сьогодні є реалістичними та практичними, і ми отримали підтвердження від усіх держав-членів: й від Польщі, Франції, Угорщини, Німеччини та інших", — сказав віцепрем’єр.

Водночас він зауважив, що ситуація може змінюватися, однак Україна розраховує зберегти одностайність серед країн ЄС і вийти на відкриття кластерів.

За словами Качки, відкриття переговорних кластерів означатиме початок фінального етапу вступу України до ЄС. Цей етап передбачатиме ухвалення необхідних законів для адаптації українського законодавства до правил Євросоюзу.

Він додав, що у Верховній Раді вже є близько 100 комплексних і точкових законопроєктів, готових до розгляду та ухвалення.

9 червня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що відкриття першого переговорного кластера щодо членства України в ЄС має відбутися найближчими днями.

Для України відкриття всіх шести кластерів буде важливим етапом у переговорах про вступ до ЄС. Це переведе процес у практичну площину — ухвалення законів, виконання зобов’язань і поступову інтеграцію українських правил до європейського законодавства.

Зауважимо, лідери Європейського Союзу офіційно заявили про виконання Україною попередніх умов для старту першого етапу процесу вступу до блоку.