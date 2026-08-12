Google навчив новий смартгодинник Pixel Watch 5 розпізнавати ризик розвитку діабету

Компанія Google додає новий набір функцій для здоров'я до своїх портативних пристроїв, зокрема інструмент, що відстежує резистентність до інсуліну з часом.

Про це повідомляє Delo.ua із посиланням на дані Bloomberg.

Як працює технологія моніторингу

Новий інструмент не показує рівень глюкози в реальному часі. Натомість Google за допомогою штучного інтелекту відстежує фізіологічні фактори, які вказують на те, скільки зусиль витрачає організм на вироблення енергії з їжі.

Для цієї оцінки система поєднує ШІ з даними акселерометра, барометра, а також датчиків серцевого ритму та температури шкіри. Функцію розробили на основі даних понад 100 000 людей.

Додаток Google Health сповіщатиме користувачів про ознаки зростання інсулінорезистентності, що дозволить вчасно змінити спосіб життя чи звернутися до лікаря, аби попередити переддіабет та діабет 2 типу. Платна версія додатка також надасть доступ до AI-тренера для уточнення деталей.

Пакет Health Guardian

Google об'єднує нові можливості, зокрема аналіз трендів артеріального тиску та нічних моделей дихання, у набір під назвою Health Guardian. Інструменти дебютують на презентованих у Нью-Йорку Pixel Watch 5 та Fitbit Air, а згодом з'являться на інших гаджетах. Користувачі також можуть інтегрувати дані безперервних глюкометрів, зокрема Lingo від Abbott Laboratories, через Google Health Connect.

Провідний менеджер продукту Pixel Watch у Google Френсіс Хо зазначив, що мета компанії полягає у висвітленні прихованого стресу організму, а не в безпосередньому медичному лікуванні.

За його словами, зміни інсулінорезистентності відбуваються непомітно, проте корекція звичок здатна суттєво покращити стан здоров'я.

Новий Pixel Watch 5 отримав покращений GPS, більшу швидкість та на 50% більше пам'яті. Вартість 41-міліметрової версії стартує від 399 доларів, а 45-міліметрової — від 429 доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Google загрожує гігантський позов на $6,7 млрд через звинувачення у зловживанні домінуючим становищем. Компанія постане перед судом у Британії в рамках колективного позову щодо порушення антимонопольного законодавства.