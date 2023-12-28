Заборону призупинили. Apple відновлює продаж смартгодинників у США

Апеляційний суд США призупинив заборону на продаж смартгодинників Apple Watch Series 9 й Ultra 2, повʼязану з патентною суперечкою. Тепер Apple повертає пристрої на полиці магазинів, пише The Verge.

Зазначається, що таке рішення суду було ухвалено за екстреним запитом Apple, яка просила зупинити наказ про заборону, виданий Комісією з міжнародної торгівлі (ITC).

Техногігант може продовжувати продавати свої годинники, поки чекає відповіді щодо того, чи допоможуть запропоновані зміни в годинниках уникнути проблем із патентами. Прикордонно-митна служба США має ухвалити своє рішення щодо цього 12 січня. Якщо її висновок буде негативним для Apple, суд може призупинити дію заборони, доки він не винесе рішення щодо патентної суперечки.

Таким чином, потенційно годинники можна буде продавати щонайменше кілька місяців.

Чому Apple Watch зняли з продажу?

Медтех-компанія Masimo ще у 2020 році звинуватила Apple у тому, що та переманила її співробітників, вкрала технологію відстеження рівня кисню в крові і впровадила її в Apple Watch.

Днями в рамках цієї патентної суперечки ITC заборонила техногіганту продавати смартгодинники, в яких є ця технологія. Йдеться про Apple Watch Series 9 й Ultra 2. Тому компанія припинила продаж цих пристроїв.

Сторонніх продавців це не торкнулося, однак після вичерпання їхніх запасів вони б не змогли закупити більше годинників через заборону на імпорт.

Як пише Reuters із посиланням на неназваних аналітиків, остаточне рішення може коштувати кожній компанії мільйони доларів і потенційно призвести до мирової угоди або технологічного обхідного шляху з боку Apple. Однак імовірно, що будь-який фінансовий удар для Apple буде незначним порівняно з поганою рекламою, яку створює позов.

Сам техногігант заявив, що спробує вирішити патентну проблему за допомогою оновлення програмного забезпечення годинників.

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