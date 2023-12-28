Запрет приостановлен. Apple возобновляет продажу смарт-часов в США

Апелляционный суд США приостановил запрет на продажу смарт-часов Apple Watch Series 9 и Ultra 2, связанный с патентным спором. Теперь Apple возвращает устройства на полки магазинов, пишет The Verge.

Отмечается, что такое решение суда было принято по экстренному запросу Apple, которая просила остановить приказ о запрете, изданный Комиссией по международной торговле (ITC).

Техногигант может продолжать продавать свои часы, пока ждет ответа, помогут ли предложенные изменения в часах избежать проблем с патентами. Погранично-таможенная служба США должна принять свое решение по этому поводу 12 января. Если ее вывод будет негативным для Apple, суд может приостановить действие запрета, пока он не вынесет решение о патентном споре.

Таким образом, потенциально часы можно будет продавать по меньшей мере несколько месяцев.

Почему Apple Watch сняли с продаж?

Медтех-компания Masimo еще в 2020 году обвинила Apple в том, что та переманила ее сотрудников, украла технологию отслеживания уровня кислорода в крови и внедрила ее в Apple Watch.

На днях в рамках этого патентного спора ITC запретила техногиганту продавать смарт-часы, в которых есть эта технология. Речь идет о Apple Watch Series 9 и Ultra 2. Поэтому компания прекратила продажу этих устройств.

Посторонних продавцов это не коснулось, однако после исчерпания их запасов они не смогли бы закупить больше часов из-за запрета на импорт.

Как пишет Reuters со ссылкой на неназванных аналитиков, окончательное решение может стоить каждой компании миллионы долларов и потенциально привести к мировому соглашению или технологическому обходному пути со стороны Apple. Однако, вероятно, любой финансовый удар для Apple будет незначительным по сравнению с плохой рекламой, которую создает иск.

Сам техногигант заявил, что попытается решить патентную проблему посредством обновления программного обеспечения часов.

Источник фото: ua.depositphotos.com