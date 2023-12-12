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Часы с поддержкой ChatGPT вышли на глобальный рынок (ФОТО)
Black Shark – игровой суббренд Xiaomi – выпустил на глобальный рынок два новых смартчаса: Black Shark S1 Pro и Black Shark S1 Classic. Об этом пишет Gizmochina.
Оба устройства имеют круглый 1,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 466 x 466 пикселей, частотой обновления 60 Гц и пиковой яркостью до 600 нит.
Часы обеспечивают мониторинг сердечного ритма и содержания кислорода в крови, а также предлагают более 100 спортивных режимов. При этом S1 Pro имеет интеграцию с чат-ботом ChatGPT, что позволяет гаджету отвечать на основные вопросы пользователя, которые, вероятно, передаются между часами и смартфоном.
Также новинки от Black Shark поддерживают совершение и прием звонков через Bluetooth.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Время работы батареи для S1 Classic составляет до 12 дней, а для S1 Pro – до 15 дней.
Модель S1 Pro оснащена металлическим корпусом с двумя кнопками и вращающейся заводной головкой. В свою очередь S1 Classic имеет более минималистичный дизайн – часы получили одну кнопку и заводную головку. И один, и другой гаджеты доступны в черном цвете, а Pro-версия – еще и в синем.
Устройства уже доступны в Европе. Black Shark S1 Classic стоит 67 евро, в то время как S1 Pro обойдется в 77 евро.