Huawei выпустила рождественскую версию часов Watch GT 4 (ФОТО)

Компания Huawei выпустила в Европе смарт-часы Huawei Watch GT 4 Christmas Edition, продажи которых ограничены по времени. Об этом пишет Gizmochina.

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Устройство поставляется с корпусом из нержавеющей стали и двумя цветными ремешками.

Версия диаметром 46 мм имеет коричневый кожаный ремешок, а также эффектный красный. А 41-миллиметровый вариант предлагается с розовым и дополнительным золотистым ремешками.

Watch GT 4 Christmas Edition получили такие же технические характеристики, как и обычные аналоги, однако пользовательский интерфейс оформлен в рождественском стиле.

Huawei Watch GT 4 Christmas Edition. Фото: Huawei Huawei Watch GT 4 Christmas Edition. Фото: Huawei Huawei Watch GT 4 Christmas Edition. Фото: Huawei

Часы стоят от 279 евро. В стоимость входят бесплатные наушники FreeBuds SE 2 белого или синего цвета.

Huawei Watch GT 4: характеристики

Обычная серия Watch GT 4 была представлена в сентябре текущего года. Она оснащена AMOLED-экранами диагональю 1,43 или 1,32 дюйма (в зависимости от модели) с разрешением 466 х 466 пикселей.

Модели имеют разное время работы батареи, ведь бóльшие часы держат заряд до 14 дней, меньшие – до 7 дней.

Watch GT4 получил технологию TruSeen 5.5+ – набор датчиков и алгоритмов, обеспечивающих более точный и детальный мониторинг состояния здоровья. Система предлагает, в частности, обновленную методику отслеживания сна и менструального цикла.

Гаджет способен мониторить активность более чем в 100 видах спорта, включая киберспорт.