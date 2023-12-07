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Huawei выпустила рождественскую версию часов Watch GT 4 (ФОТО)
Компания Huawei выпустила в Европе смарт-часы Huawei Watch GT 4 Christmas Edition, продажи которых ограничены по времени. Об этом пишет Gizmochina.
Устройство поставляется с корпусом из нержавеющей стали и двумя цветными ремешками.
Версия диаметром 46 мм имеет коричневый кожаный ремешок, а также эффектный красный. А 41-миллиметровый вариант предлагается с розовым и дополнительным золотистым ремешками.
Watch GT 4 Christmas Edition получили такие же технические характеристики, как и обычные аналоги, однако пользовательский интерфейс оформлен в рождественском стиле.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Часы стоят от 279 евро. В стоимость входят бесплатные наушники FreeBuds SE 2 белого или синего цвета.
Huawei Watch GT 4: характеристики
Обычная серия Watch GT 4 была представлена в сентябре текущего года. Она оснащена AMOLED-экранами диагональю 1,43 или 1,32 дюйма (в зависимости от модели) с разрешением 466 х 466 пикселей.
Модели имеют разное время работы батареи, ведь бóльшие часы держат заряд до 14 дней, меньшие – до 7 дней.
Watch GT4 получил технологию TruSeen 5.5+ – набор датчиков и алгоритмов, обеспечивающих более точный и детальный мониторинг состояния здоровья. Система предлагает, в частности, обновленную методику отслеживания сна и менструального цикла.
Гаджет способен мониторить активность более чем в 100 видах спорта, включая киберспорт.