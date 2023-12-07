Huawei випустила різдвяну версію годинника Watch GT 4 (ФОТО)

Компанія Huawei випустила в Європі смартгодинник Huawei Watch GT 4 Christmas Edition, продаж якого обмежено за часом. Про це пише Gizmochina.

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Пристрій постачається з корпусом із нержавіючої сталі та двома кольоровими ремінцями.

Версія діаметром 46 мм має коричневий шкіряний ремінець, а також ефектний червоний. А 41-міліметровий варіант пропонується з рожевим і додатковим золотистим ремінцями.

Watch GT 4 Christmas Edition отримав такі ж технічні характеристики, як і звичайні аналоги, однак інтерфейс користувача оформлений у різдвяному стилі.

Huawei Watch GT 4 Christmas Edition. Фото: Huawei Huawei Watch GT 4 Christmas Edition. Фото: Huawei Huawei Watch GT 4 Christmas Edition. Фото: Huawei

Годинник коштує від 279 євро. В ціну входять безкоштовні навушники FreeBuds SE 2 білого або синього кольору.

Huawei Watch GT 4: характеристики

Звичайну серію Watch GT 4 було представлено у вересні поточного року. Вона оснащена AMOLED-екранами діагоналлю 1,43 або 1,32 дюйма (залежно від моделі) з роздільною здатністю 466 x 466 пікселів.

Моделі мають різний час роботи батареї, адже більший годинник тримає заряд до 14 днів, менший – до 7 днів.

Watch GT4 отримав технологію TruSeen 5.5+ – набір датчиків й алгоритмів, які забезпечують більш точний та детальний моніторинг стану здоров'я. Система пропонує, зокрема, оновлену методику відстеження сну й менструального циклу.

Ґаджет здатний моніторити активність у понад 100 видах спорту, включаючи кіберспорт.