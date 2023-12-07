- Категорія
- Гаджети
- Дата публікації
-
Huawei випустила різдвяну версію годинника Watch GT 4 (ФОТО)
Компанія Huawei випустила в Європі смартгодинник Huawei Watch GT 4 Christmas Edition, продаж якого обмежено за часом. Про це пише Gizmochina.
Пристрій постачається з корпусом із нержавіючої сталі та двома кольоровими ремінцями.
Версія діаметром 46 мм має коричневий шкіряний ремінець, а також ефектний червоний. А 41-міліметровий варіант пропонується з рожевим і додатковим золотистим ремінцями.
Watch GT 4 Christmas Edition отримав такі ж технічні характеристики, як і звичайні аналоги, однак інтерфейс користувача оформлений у різдвяному стилі.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Годинник коштує від 279 євро. В ціну входять безкоштовні навушники FreeBuds SE 2 білого або синього кольору.
Huawei Watch GT 4: характеристики
Звичайну серію Watch GT 4 було представлено у вересні поточного року. Вона оснащена AMOLED-екранами діагоналлю 1,43 або 1,32 дюйма (залежно від моделі) з роздільною здатністю 466 x 466 пікселів.
Моделі мають різний час роботи батареї, адже більший годинник тримає заряд до 14 днів, менший – до 7 днів.
Watch GT4 отримав технологію TruSeen 5.5+ – набір датчиків й алгоритмів, які забезпечують більш точний та детальний моніторинг стану здоров'я. Система пропонує, зокрема, оновлену методику відстеження сну й менструального циклу.
Ґаджет здатний моніторити активність у понад 100 видах спорту, включаючи кіберспорт.