Із ексклюзивними циферблатами: вийшла спеціальна версія Apple Watch Series 9

Компанія Apple випустила повністю червону версію годинника Apple Watch Series 9 разом із ексклюзивними циферблатами. Про це повідомила пресслужба фірми.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Пристрій виготовили в рамках постійного партнерства Apple та (Red) — брендом, який присвячено боротьбі з ВІЛ та СНІДом. Частина доходів від продажу такої техніки йде на благодійність.

До колекції циферблатів годинника приєдналися Palette та Solar Analog у червоному кольорі.

Ціна на ґаджет із 41-міліметровим корпусом у США становить від 399 доларів, тоді як варіант на 45 мм коштує від 429 доларів.

Apple Watch Series 9: характеристики

Годинник із чипом S9 і чотирьохядерним нейронним механізмом представили у вересні поточного року. Графічний процесор Apple Watch Series 9 на 30% швидший, ніж у його попередника. Обіцяний час автономної роботи пристрою становить 18 годин.

Дисплей цієї моделі має максимальну яскравість до 2000 ніт, що вдвічі перевищує можливості Series 8.

За допомогою нового жесту Double Tap можна ввімкнути музику, прийняти дзвінок та використати інші функції навіть без дотику до екрана: треба лише двічі звести вказівний і великий пальці.