Вперше в історії iPhone: Apple дозволила змінювати стандартний звук сповіщень

Компанія Apple випустила четверту бета-версію iOS 17.2, яка вперше додає для iPhone функцію зміни стандартного звуку сповіщень. Про це пише MacRumors.

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Зазначається, що в налаштуваннях у меню "Звуки і тактильна інформація" з’явився новий розділ – "Сповіщення за замовчуванням".

Він дозволяє обрати звук для всіх вхідних сповіщень, а не лише для текстових повідомлень, електронної пошти та календаря, які вже мали можливість налаштування.

Ця функція зʼявилася після того, як Apple змінила стандартний звук сповіщень із Tri-tone на Rebound і зіткнулася з критикою, адже користувачі не змогли звикнути.

Крім цього нововведення, в iOS 17.2 beta 4 зникли спільні списки відтворення в Apple Music, які раніше стали доступними для бета-тестерів. Водночас відбулися деякі зміни в реакціях Tapback і додалися нові віджети програм "Годинник" та "Погода".

Реліз iOS 17.2 для всіх користувачів очікується у грудні

Джерело фото: ua.depositphotos.com