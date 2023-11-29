Впервые в истории iPhone: Apple разрешила изменять стандартный звук уведомлений

Компания Apple выпустила четвертую бета-версию iOS 17.2, которая впервые добавляет для iPhone функцию изменения стандартного звука уведомлений. Об этом пишет MacRumors.

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Отмечается, что в настройках меню "Звуки и тактильная информация" появился новый раздел -–"Уведомление по умолчанию".

Он позволяет выбрать звук для всех входящих уведомлений, а не только для текстовых сообщений, электронной почты и календаря, которые уже имеют возможность настройки.

Эта функция появилась после того, как Apple сменила стандартный звук уведомлений с Tri-tone на Rebound и столкнулась с критикой, ведь пользователи не смогли привыкнуть.

Помимо этого нововведения, в iOS 17.2 beta 4 исчезли общие списки воспроизведения в Apple Music, которые ранее ставли доступными для бета-тестеров. В то же время произошли некоторые изменения в реакциях Tapback и добавились новые виджеты программ "Часы" и "Погода".

Релиз iOS 17.2 для всех пользователей ожидается в декабре

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