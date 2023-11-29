- Категория
- Гаджеты
- Дата публикации
-
Впервые в истории iPhone: Apple разрешила изменять стандартный звук уведомлений
Компания Apple выпустила четвертую бета-версию iOS 17.2, которая впервые добавляет для iPhone функцию изменения стандартного звука уведомлений. Об этом пишет MacRumors.
Отмечается, что в настройках меню "Звуки и тактильная информация" появился новый раздел -–"Уведомление по умолчанию".
Он позволяет выбрать звук для всех входящих уведомлений, а не только для текстовых сообщений, электронной почты и календаря, которые уже имеют возможность настройки.
Эта функция появилась после того, как Apple сменила стандартный звук уведомлений с Tri-tone на Rebound и столкнулась с критикой, ведь пользователи не смогли привыкнуть.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Помимо этого нововведения, в iOS 17.2 beta 4 исчезли общие списки воспроизведения в Apple Music, которые ранее ставли доступными для бета-тестеров. В то же время произошли некоторые изменения в реакциях Tapback и добавились новые виджеты программ "Часы" и "Погода".
Релиз iOS 17.2 для всех пользователей ожидается в декабре
Источник фото: ua.depositphotos.com