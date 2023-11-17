После проблем с iPhone 15: Apple улучшит систему охлаждения в смартфонах, – инсайдер

Компания Apple работает над усовершенствованием аппаратного обеспечения для линейки iPhone 16, чтобы улучшить охлаждение будущих устройств. Об этом сообщил инсайдер Kosutami.

По его словам, для этого техногигант имеет два способа. Первый состоит в установке графеновой тепловой системы, второй – в том, чтобы сделать корпус аккумулятора металлическим.

9to5Mac отмечает, что сейчас в iPhone используется медная типовая система. В свою очередь графен имеет примерно в четыре раза лучшую теплопроводность и меньший вес.

Перегрев Айфона: что известно

Ранее пользователи iPhone 15 Pro и Pro Max пожаловались на проблемы с перегревом смартфонов.

Высокие температуры в устройствах замечали преимущественно при зарядке и использовании интенсивных приложений.

Аналитик Мин-Чи Куо объяснил проблемы с нагревом новой легкой конструкцией, которая может рассеивать тепло не так хорошо, как предыдущие модели, и использованием титана в корпусе.

Apple признала проблему, но заявила, что причина перегрева не связана с использованием титана. По данным производителя, чрезмерный нагрев зафиксирован из-за повышенной фоновой активности устройства во время первых дней использования, а также из-за перегрузки системы, вызванной обновлениями определенных программ сторонних разработчиков.

Компания обещала исправить недостаток с помощью обновления программного обеспечения и впоследствии выпустила iOS 17.0.3.

Как сейчас пишет 9to5Mac, тесты показали, что проблема перегрева iPhone 15 действительно была связана с программным обеспечением, а не аппаратным. Тем не менее, использование графеновой тепловой системы в iPhone 16 действительно вероятно, ведь благодаря этому будет лучшая производительность и меньший вес устройства.