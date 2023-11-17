Після проблем із iPhone 15: Apple покращить систему охолодження в смартфонах, – інсайдер

Компанія Apple працює над удосконаленням апаратного забезпечення для лінійки iPhone 16, щоб покращити охолодження майбутніх пристроїв. Про це повідомив інсайдер Kosutami.

За його словами, для цього техногігант має два способи. Перший полягає у встановленні графенової теплової системи, другий – у тому, щоб зробити корпус акумулятора металевим.

9to5Mac зауважує, що наразі в iPhone використовується мідна типлова система. Своєю чергою графен має приблизно в чотири рази кращу теплопровідність та меншу вагу.

Перегрів Айфона: що відомо

Раніше користувачі iPhone 15 Pro і Pro Max поскаржилися на проблеми з перегрівом смартфонів.

Високі температури в пристроях помічали переважно під час заряджання та використання інтенсивних додатків.

Аналітик Мін-Чі Куо пояснив проблеми з нагріванням новою легкою конструкцією, яка може розсіювати тепло не так добре, як попередні моделі, й використанням титану в корпусі.

Apple визнала проблему, але заявила, що причина перегріву не повʼязана з використанням титану. За даними виробника, надмірне нагрівання зафіксовано через підвищену фонову активність пристрою під час перших днів використання, а також перевантаження системи, спричинене оновленнями певних програм сторонніх розробників.

Компанія обіцяла виправити недолік за допомогою оновлення програмного забезпечення й згодом випустила iOS 17.0.3.

Як тепер пише 9to5Mac, тести показали, що проблема перегріву iPhone 15 дійсно була повʼязана з програмним забезпеченням, а не апаратним. Тим не менш, використання графенової теплової системи в iPhone 16 дійсно вірогідне, адже завдяки цьому буде краща продуктивність та менша вага пристрою.