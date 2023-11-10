Із Face ID і кнопкою Action: майбутній iPhone SE‌ 4 буде схожий на iPhone 14, – ЗМІ

Компанія Apple розробляє четверте покоління бюджетного iPhone SE на базі iPhone 14, тому саме на нього буде схожий дизайн майбутнього смартфона. Про це пише MacRumors.

За даними ЗМІ, iPhone SE‌ 4 важитиме 165 грамів, що на шість грамів менше за ‌iPhone 14‌. Різниця у вазі, ймовірно, є результатом використання лише одного датчика в тиловій камері замість двох.

Однак очікується, що iPhone SE 4 матиме 48-мегапіксельний об’єктив, як і основна камера в новому iPhone 15. Також майбутній смартфон отримає сканер Face ID і кнопку Action Button, яку можна налаштувати для виконання різних завдань.

Як відомо, ‌iPhone 14‌ має діагональ у 6,1 дюйма. Якщо SE 4 отримає такий само екран, то це буде значним оновленням порівняно зі смартфоном третього покоління, який оснащено дисплеєм у 4,7 дюйма.

Також наступний SE може стати першим, який матиме порт USB-C, що зрівняє його з рештою модельного ряду iPhone.

MacRumors зауважує, що це інформація про підготовку виробництва й вона може не вказувати на апаратне забезпечення, яке буде в кінцевому результаті. Поточний статус розробки ‌iPhone SE‌ 4 передбачає потенційний випуск у 2025 році.

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