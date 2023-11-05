Продажі найбільшого виробника iPhone впали: це повʼязують із розслідуванням КНР

Продажі тайванської компанії Foxconn, яка є найбільшим у світі виробником iPhone, знизилися в жовтні. Це відбулося на тлі розслідування щодо фірми з боку Китаю, пише Bloomberg.

Зазначається, що прибуток найважливішого партнера Apple знизився на 4,6% – до 23 млрд доларів США.

Водночас Foxconn зберігає свій прогноз щодо "значного зростання" на останній квартал року, який зазвичай є найбільш успішним для неї через поставки iPhone наприкінці року.

Розслідування щодо Foxconn: що відомо

У серпні засновник Foxconn Террі Гоу висунув свою кандидатуру на пост президента Тайваню, який КНР вважає своєю територією. Мільярдер зазначав, що не Пекін зможе тиснути на його бізнес, особистих активів Гоу в Китаї немає. Також бізнесмен обіцяв, що "не піддасться на погрози Китаю".

На його думку, якщо Китай наважиться конфіскувати активи Foxconn, владі країни доведеться пояснювати перебої з поставками головним клієнтам фірми, таким як Apple, Tesla, Amazon та Nvidia.

Наприкінці жовтня стало відомо, що податкові органи КНР і чиновники, які займаються питаннями природних ресурсів, провели перевірку підприємств Foxconn у кількох провінціях країни. Однак конкретні причини розслідування не повідомлялися.

У Китаї назвали дії своїх посадовців рутинною справою. А в Foxconn заявили, що співпрацюватимуть із владою.