Продажи крупнейшего производителя iPhone упали: это связывают с расследованием КНР

Продажи тайваньской компании Foxconn, являющейся крупнейшим в мире производителем iPhone, снизились в октябре. Это произошло на фоне начала расследования касательно фирмы со стороны Китая, пишет Bloomberg.

Отмечается, что прибыль важнейшего партнера Apple снизилась на 4,6% - до 23 млрд долларов США.

В то же время Foxconn сохраняет свой прогноз относительно "значительного роста" на последний квартал года, который обычно является наиболее успешным для нее из-за поставок iPhone в конце года.

Расследование касательно Foxconn: что известно

В августе основатель Foxconn Терри Гоу выдвинул свою кандидатуру на пост президента Тайваня, который КНР считает своей территорией. Миллиардер отмечал, что Пекин сможет давить на его бизнес, поскольку личных активов Гоу в Китае нет. Также бизнесмен обещал, что "не подвергнется угрозам Китая".

По его мнению, если Китай решится конфисковать активы Foxconn, властям страны придется объяснять перебои с поставками главным клиентам фирмы, таким как Apple, Tesla, Amazon и Nvidia.

В конце октября стало известно, что налоговые органы КНР и чиновники, занимающиеся вопросами природных ресурсов, провели проверки предприятий Foxconn в нескольких провинциях страны. Однако конкретные причины расследования не сообщалось.

В Китае назвали действия своих чиновников рутинным делом. А в Foxconn заявили, что будут сотрудничать с властями.