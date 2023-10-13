iPhone 16 Pro получит новый сверхширокоугольный объектив и более быстрый 5G, – аналитик

В линейке iPhone 16 будет ряд изменений, среди которых – новый сверхширокоугольный объектив и Wi-Fi 7 в Pro-версиях. Об этом пишет 9to5Mac со ссылкой на записи для инвесторов от аналитика Джеффа Пу.

iPhone 16: что изменится

По данным аналитика, новые iPhone будут на 0,2 дюйма больше по сравнению с текущими диагоналями в 6,1 и 6,7 дюйма.

iPhone 16 и iPhone Plus сохранят двойную тыловую камеру с 12-мегапиксельным сверхшироугольным объективом без автофокуса и макросъемки.

При этом смартфоны получат менее мощную версию процессора Apple A17. Ее параметры будут уступать чипу Apple 17 Pro, которым оснащены iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Однако устройства будут иметь 8, а не 6 ГБ оперативной памяти, и подключаться к Wi-Fi 6E.

iPhone 16 Pro: характеристики

Для вариантов Pro и Pro Max прогнозируют совместимость с Wi-Fi 7. Этот стандарт имеет скорость до 46 Гбит/с, что в четыре раза больше чем у Wi-Fi 6.

Кроме того, смартфоны могут получить улучшенный модем Qualcomm Snapdragon X75, обеспечивающий 5G-соединение со скоростью до 7,5 Гбит/с.

Также ожидается, что iPhone 16 Pro оснастят объективом с тетрапризмой для пятикратного оптического зума, который имеет iPhone 15 Pro Max.

А сверхширокоугольный объектив на моделях iPhone 16 Pro и Pro Max получит новый 48-мегапиксельный датчик, что является значительным изменением по сравнению с текущим 12-мегапиксельным сенсором.