Еще одна проблема с iPhone 15 Pro: стало известно о вздутии аккумулятора

iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max имеют проблемы с перегревом, а теперь появилась информация и о вздутии аккумулятора. Об этом пишет Gizmochina.

Пользователь Reddit под ником Leather_Cheerio_402 опубликовал изображение своего iPhone 15 Pro с раздутой батареей, из-за которой дисплей выгнулся. Отмечается, что телефону всего несколько дней, а проблема была замечена при попытке надеть чехол.

В Apple Store, куда пришел пользователь, ему сказали, что iPhone нужно отнести в магазин мобильного оператора Verizon, где был приобретен гаджет. В Verizon согласились заменить смартфон.

Как сообщает Gizmochina, пока неизвестно, что привело к вздутию аккумулятора. Однако на это следует обратить внимание, особенно при наличии проблем с перегревом гаджета.

В случае вздутия, iPhone 15 Pro необходимо немедленно прекратить использование смартфона и обратиться к Apple или авторизованному поставщику. Вздутые батареи могут быть опасными и привести к возгоранию.

Перегрев Айфона: что известно

Ранее пользователи iPhone 15 Pro и Pro Max пожаловались на проблемы с перегревом смартфонов.

Высокие температуры в устройствах обычно замечаются при зарядке и использовании интенсивных приложений.

Аналитик Мин-Чи Куо объяснил проблемы с нагревом новой легкой конструкцией, которая может рассеивать тепло не так хорошо, как предыдущие модели, и использованием титана в корпусе.

По его словам, Apple может решить проблему с нагреванием с помощью обновлений программного обеспечения, но улучшения могут быть ограничены, если не снизить производительность процессора.