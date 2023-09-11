Соглашение продлено: Qualcomm еще три года будет поставлять 5G-чипы для Apple

Компания Apple продлевает соглашение о приобретении модемных полупроводников от Qualcomm еще на три года – до 2026-го включительно. Об этом пишет Bloomberg.

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Линейка iPhone 15 должна была стать одной из последних, где будет использован 5G-чип от Qualcomm. Однако продление соглашения с фирмой свидетельствует о том, что амбициозные усилия Apple по разработке собственных полупроводников длятся дольше, чем ожидалось.

Новая договоренность будет охватывать запуск смартфонов в 2024, 2025 и 2026 годах. Таким образом, Qualcomm сохранит выгодную позицию в цепочке поставки Apple. Производитель iPhone является самым крупным клиентом Qualcomm: последняя получает почти четверть дохода благодаря Apple.

5G-чип от Apple: хронология разработки

Модемный полупроводник является критически важным компонентом смартфонов, который позволяет устройствам подключаться к Интернету и совершать звонки.

Apple запустила проект по созданию собственного 5G-чипа в 2018 году. Фирме нужен такой модем, который безошибочно подключался бы к разным сотовым сетям во всем мире, предлагая такую же или лучшую производительность, как полупроводник Qualcomm. Однако Apple столкнулась с проблемами, связанными с временем работы батареи, а также с бюрократическими трудностями, такими как сертификация чипа в органах власти.

Некоторые аналитики ожидали, что компонент будет готов для iPhone, которые выйдут в 2023 году, но Qualcomm опровергала эти предположения. А Bloomberg писал, что Apple собирается выпустить модем в конце 2024 года или в начале 2025 года. Однако теперь агентство указывает, что у проекта есть больший промежуток времени.

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