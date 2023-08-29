Все цвета iPhone 15 и iPhone 15 Pro показали на качественных рендерах (ФОТО)

Компания Apple через несколько недель планирует презентовать линейку iPhone 15, а в последнее время появились дополнительные подробности о цветах будущих смартфонов.

Об этом пишет издание 9to5Mac, которое поделилось рендерами гаджетов.

Ожидается, что iPhone 15 и iPhone 15 Plus будут доступны в следующих цветах: черный, зеленый, синий, желтый и розовый.

Так будут выглядеть iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Рендер: 9to5Mac Так будут выглядеть iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Рендер: 9to5Mac Так будут выглядеть iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Рендер: 9to5Mac Так будут выглядеть iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Рендер: 9to5Mac Так будут выглядеть iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Рендер: 9to5Mac

В то время как iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max получат четыре цвета: космический черный, серебристый, синий и серый.

Цвета iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Рендер: 9to5Mac Цвета iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Рендер: 9to5Mac Цвета iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Рендер: 9to5Mac Цвета iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Рендер: 9to5Mac

iPhone 15: цены и характеристики

Как пишет PhoneArena, одним из новшеств в следующей линейке iPhone будет переход смартфонов на разъем USB-C вместо Lightning.

Также есть предположение, что функция Dynamic Island, которая раньше была только в Pro и Pro Max, теперь появится на всех четырех моделях iPhone.

Что касается процессоров, то iPhone 15 и 15 Plus будут работать на чипе A16, а iPhone 15 Pro и 15 Pro Max получат более новый – A17.

Еще одной новинкой может стать физическая кнопка действия в версиях Pro и Pro Max. Она заменит переключатель между режимами тишины и звука. По данным MacRumors, пользователи будут иметь возможность назначить для кнопки различные опции, среди которых – включение камеры, фонарика, экранной лупы или запуск программы "Переводчик".

Кроме того, iPhone 15 и 15 Plus могут получить обновленные 48-мегапиксельные датчики.

Инсайдер URedditor указывал, что iPhone 15 Pro и Pro Max получат улучшенный графический процессор.

Что касается цен на новинки, то аналитик британского банка Barclays Тим Лонг прогнозирует, что они могут быть следующими:

iPhone 15: 799 долларов (без изменений относительно 14-й версии);

iPhone 15 Plus: 899 долларов (без изменений);

iPhone 15 Pro: до 1099 долларов (вместо 999 долларов);

iPhone 15 Pro Max: до 1299 долларов (вместо 1099 долларов).

Однако MacRumors отмечало, что к таким предположениям следует относиться с определенным скептицизмом, поскольку они не всегда верны.

Презентация смартфонов должна пройти в сентябре 2023 года. Вероятно, 12-го числа.