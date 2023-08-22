iPhone 15 Pro Max может поступить в продажу позже других моделей: в чем причина

Продажи iPhone 15 Pro Max начнутся на 3-4 недели позже других смартфонов серии. Об этом сообщает 9to5Mac со ссылкой на записку главного аналитика фондового рынка, которого издание не называет.

По данным СМИ, дело в том, что компания Sony не сможет вовремя предоставить датчик изображения, используемый в iPhone 15 Pro Max. Как ожидается, смартфон будет иметь систему перископических линз для обеспечения оптического зума больше, чем текущий 3-кратный. В свою очередь iPhone 15 Pro не получит этого обновления, а iPhone 15 и iPhone 15 Plus не будут оснащены телеобъективом.

9to5Mac предполагает, что Apple анонсирует новые смартфоны 12 сентября. Предварительные заказы, вероятно, начнутся 15 сентября, а поставки – 22 сентября. Однако поставки iPhone 15 Pro Max в связи с задержкой могут стартовать с 6 по 13 октября.

Некоторые модели iPhone уже поставляли позже других из серии. В частности, в прошлом году iPhone 14 Plus поступил в продажу через несколько недель после iPhone 14, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

iPhone 15: цены и характеристики

Как пишет PhoneArena, одним из новшеств в следующей линейке iPhone будет переход смартфонов на разъем USB-C вместо Lightning.

Также есть предположение, что функция Dynamic Island, которая раньше была только в Pro и Pro Max, теперь появится на всех четырех моделях iPhone.

Еще одной новинкой может стать физическая кнопка действия в версиях Pro и Pro Max. Она заменит переключатель между режимами тишины и звука. По данным MacRumors, пользователи будут иметь возможность назначить для кнопки различные опции, среди которых – включение камеры, фонарика, экранной лупы или запуск программы "Переводчик".

Кроме того, iPhone 15 и 15 Plus могут получить обновленные 48-мегапиксельные датчики.

Инсайдер URedditor указывал, что iPhone 15 Pro и Pro Max получат улучшенный графический процессор.

Что касается цен на новинки, то аналитик британского банка Barclays Тим Лонг прогнозирует, что они могут быть следующими:

iPhone 15: 799 долларов (без изменений относительно 14-й версии);

iPhone 15 Plus: 899 долларов (без изменений);

iPhone 15 Pro: до 1099 долларов (вместо 999 долларов);

iPhone 15 Pro Max: до 1299 долларов (вместо 1099 долларов).

Однако MacRumors отмечало, что к таким предположениям следует относиться с определенным скептицизмом, поскольку они не всегда верны.

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