Готовы к выходу iPhone 15? Новые смартфоны начинают собирать в Индии

Компания Foxconn, занимающаяся сборкой продукции Apple, начинает производство iPhone 15 в индийском штате Тамилнад. Об этом пишет Bloomberg.

Источники агентства рассказали, что индийский завод Foxconn готовится поставлять новые устройства через несколько недель после того, как их начнут отгружать из производств в Китае. Это связано со стремлением быстро увеличить количество новых iPhone, поступающих из Индии.

До iPhone 14 Apple собирала лишь часть своих смартфонов в Индии, и производство в этой стране отставало на шесть-девять месяцев по сравнению с Китаем. В 2022 году эта задержка была значительно сокращена, а в текущем году компания хочет приблизиться к паритету в сроках отгрузки из Индии и Китая, хотя поставщики еще не уверены, что этого удастся достичь.

Масштаб производства iPhone 15 в Индии будет зависеть от наличия компонентов, которые в основном импортируются, и плавного наращивания производственных линий на заводе Foxconn.

Почему Apple уходит из Китая?

По информации Bloomberg, усилия Apple по диверсификации производства ускорились во время обострения торгового напряжения между США и Китаем при президентстве Дональда Трампа, а затем усилились во время пандемии COVID-19, ведь цепочки поставок были нарушены.

Напряженность между Вашингтоном и Пекином делает торговлю менее предсказуемой. В то время как Индия под руководством премьер-министра Нарендры Моди пытается наладить более тесные связи с США и превратить себя в производственный центр.

Аналитики JPMorgan прогнозировали, что до 2025 года за пределами Китая будут производиться до 25% всех продуктов Apple. Осенью 2022 года этот показатель составлял 5%.

iPhone 15: цена и характеристики

Как пишет PhoneArena, одним из новшеств в следующей линейке iPhone будет переход смартфонов на разъем USB-C вместо Lightning.

Также есть предположение, что функция Dynamic Island, которая раньше была только у Pro и Pro Max, теперь появится на всех четырех моделях iPhone.

Еще одной новинкой может стать физическая кнопка действия в версиях Pro и Pro Max. Она заменит переключатель между режимами тишины и звука. По данным MacRumors, пользователи будут иметь возможность назначить для кнопки различные опции, среди которых – включение камеры, фонарика, экранной лупы или запуск программы "Переводчик".

Кроме того, iPhone 15 и 15 Plus могут получить обновленные 48-мегапиксельные датчики. А Pro Max, вероятно, впервые оснастят телеобъективом перископического типа.

Инсайдер URedditor указывал, что iPhone 15 Pro и Pro Max получат улучшенный графический процессор.

Что касается цен на новинки, то аналитик британского банка Barclays Тим Лонг прогнозирует, что они могут быть следующими:

iPhone 15: 799 долларов (без изменений относительно 14-й версии);

iPhone 15 Plus: 899 долларов (без изменений);

iPhone 15 Pro: до 1099 долларов (вместо 999 долларов);

iPhone 15 Pro Max: до 1299 долларов (вместо 1099 долларов).

Однако MacRumors отмечало, что к таким предположениям следует относиться с определенным скептицизмом, поскольку они не всегда верны.

Презентация смартфонов должна пройти в сентябре 2023 года. Вероятно, 12-го числа.

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