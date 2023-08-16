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Готовы к выходу iPhone 15? Новые смартфоны начинают собирать в Индии
Компания Foxconn, занимающаяся сборкой продукции Apple, начинает производство iPhone 15 в индийском штате Тамилнад. Об этом пишет Bloomberg.
Источники агентства рассказали, что индийский завод Foxconn готовится поставлять новые устройства через несколько недель после того, как их начнут отгружать из производств в Китае. Это связано со стремлением быстро увеличить количество новых iPhone, поступающих из Индии.
До iPhone 14 Apple собирала лишь часть своих смартфонов в Индии, и производство в этой стране отставало на шесть-девять месяцев по сравнению с Китаем. В 2022 году эта задержка была значительно сокращена, а в текущем году компания хочет приблизиться к паритету в сроках отгрузки из Индии и Китая, хотя поставщики еще не уверены, что этого удастся достичь.
Масштаб производства iPhone 15 в Индии будет зависеть от наличия компонентов, которые в основном импортируются, и плавного наращивания производственных линий на заводе Foxconn.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Почему Apple уходит из Китая?
По информации Bloomberg, усилия Apple по диверсификации производства ускорились во время обострения торгового напряжения между США и Китаем при президентстве Дональда Трампа, а затем усилились во время пандемии COVID-19, ведь цепочки поставок были нарушены.
Напряженность между Вашингтоном и Пекином делает торговлю менее предсказуемой. В то время как Индия под руководством премьер-министра Нарендры Моди пытается наладить более тесные связи с США и превратить себя в производственный центр.
Аналитики JPMorgan прогнозировали, что до 2025 года за пределами Китая будут производиться до 25% всех продуктов Apple. Осенью 2022 года этот показатель составлял 5%.
iPhone 15: цена и характеристики
Как пишет PhoneArena, одним из новшеств в следующей линейке iPhone будет переход смартфонов на разъем USB-C вместо Lightning.
Также есть предположение, что функция Dynamic Island, которая раньше была только у Pro и Pro Max, теперь появится на всех четырех моделях iPhone.
Еще одной новинкой может стать физическая кнопка действия в версиях Pro и Pro Max. Она заменит переключатель между режимами тишины и звука. По данным MacRumors, пользователи будут иметь возможность назначить для кнопки различные опции, среди которых – включение камеры, фонарика, экранной лупы или запуск программы "Переводчик".
Кроме того, iPhone 15 и 15 Plus могут получить обновленные 48-мегапиксельные датчики. А Pro Max, вероятно, впервые оснастят телеобъективом перископического типа.
Инсайдер URedditor указывал, что iPhone 15 Pro и Pro Max получат улучшенный графический процессор.
Что касается цен на новинки, то аналитик британского банка Barclays Тим Лонг прогнозирует, что они могут быть следующими:
- iPhone 15: 799 долларов (без изменений относительно 14-й версии);
- iPhone 15 Plus: 899 долларов (без изменений);
- iPhone 15 Pro: до 1099 долларов (вместо 999 долларов);
- iPhone 15 Pro Max: до 1299 долларов (вместо 1099 долларов).
Однако MacRumors отмечало, что к таким предположениям следует относиться с определенным скептицизмом, поскольку они не всегда верны.
Презентация смартфонов должна пройти в сентябре 2023 года. Вероятно, 12-го числа.
Источник фото: ua.depositphotos.com