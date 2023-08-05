Продажи iPhone упали до семилетнего минимума

В компании Apple заявили, что доход от продаж iPhone снижается третий квартал подряд, что стало самым продолжительным падением продаж компании с 2016 года. Производитель также продолжает сталкиваться со снижением спроса на потребительские устройства.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Согласно сообщению, общий доход от iPhone, который обычно является основной движущей силой доходов Apple, не соответствует оценкам и упал по сравнению с прошлым годом на 2,4% до 39,7 миллиарда долларов, что не соответствует ожиданиям аналитиков по доходу от iPhone.

Объем продаж в штате Калифорния составил 81,8 миллиарда долларов за второй квартал, что на 1,4% меньше, чем в предыдущем году.

Несмотря на значительное падение продаж, инвесторы и аналитики в целом остаются оптимистами по поводу того, что компания найдет способ сохранить и увеличить свою доминирующую позицию в жизни потребителей.

При этом, в самой компании заявили, что доход от ее подразделения услуг достиг нового исторического максимума в 21 миллиард долларов благодаря более чем одному миллиарду платных подписок на такие предложения как потоковая музыка, телевизионные продукты или программное обеспечение в App Store.

Компания также возлагает значительные надежды на прибыль от продаж AR-гарнитуры Apple Vision Pro, но стоимость разработки оценивается в 3499 долларов. Издание отмечает, что, учитывая цену, в США будет поставлено меньше миллиона единиц за первый год, поэтому инвесторы не ожидают, что продукт быстро начнет приносить значительный доход.

К тому же разработчики в сфере виртуальной реальности настороженно относятся к созданию программ для очков Vision Pro через потенциально маленький рынок.

Аналитики ожидают, что Apple вернется к незначительному росту доходов в четвертом финансовом квартале, поскольку именно к концу сентября запланирована презентация iPhone 15.

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