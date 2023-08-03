Презентация iPhone 15. СМИ назвали потенциальную дату мероприятия

Компания Apple может представить следующую линейку iPhone на третьей неделе сентября – 13-го числа. Об этом сообщает 9to5Mac со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, операторы мобильной связи просили работников не брать выходные 13 сентября из-за важного анонса смартфонов. Как отмечает 9to5Mac, это не обязательно указывает на связь с Apple, однако компания известна тем, что проводит в сентябре мероприятие для iPhone.

Хотя большинство презентаций iPhone состоялись во вторник, прошлогоднее мероприятие состоялось 7 сентября, в среду. 13 сентября – также среда, и это может быть датой, которую Apple выберет для представления смартфонов.

Если анонс новых iPhone состоится действительно 13 сентября, ожидается, что предварительные заказы откроют в пятницу, 15 сентября, а официальные продажи начнутся через неделю, 22 сентября.

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Как пишет PhoneArena, одним из новшеств в следующей линейке iPhone будет переход смартфонов на разъем USB-C вместо Lightning.

Также есть предположение, что функция Dynamic Island, которая раньше была только в Pro и Pro Max, теперь появится на всех четырех моделях iPhone.

Еще одной новинкой может стать появление физической кнопки действия в версиях Pro и Pro Max. Она заменит переключатель между режимами тишины и звука. По данным MacRumors, пользователи будут иметь возможность назначить для кнопки различные опции, среди которых включение камеры, фонарика, экранной лупы или запуск программы "Переводчик".

Кроме того, iPhone 15 и 15 Plus могут получить обновленные 48-мегапиксельные датчики. А Pro Max, вероятно, впервые оснастят телеобъективом перископического типа.

Что касается цен на новинки, то аналитик британского банка Barclays Тим Лонг прогнозирует, что они могут быть следующими:

iPhone 15: 799 долларов (без изменений относительно 14-й версии);

iPhone 15 Plus: 899 долларов (без изменений);

iPhone 15 Pro: до 1099 долларов (вместо 999 долларов);

iPhone 15 Pro Max: до 1299 долларов (вместо 1099 долларов).

Однако MacRumors отмечало, что к таким предположениям следует относиться с определенным скептицизмом, поскольку они не всегда верны.

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