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Подорожание iPhone. Аналитик сообщил, сколько может стоить следующий Pro Max
Будущий iPhone 15 Pro может стоить на 100 долларов дороже своего предшественника, тогда как для Pro Max ценник может вырасти на 100-200 долларов. Так считает аналитик британского банка Barclays Тим Лонг, сообщает MacRumors.
По словам Лонга, эта информация базируется на разговорах с компаниями с цепи поставок в Азии.
Ожидается, что цены на линейку iPhone 15 в США могут быть такими:
- iPhone 15: 799 долларов (без изменений относительно 14-й модели);
- iPhone 15 Plus: 899 долларов (без изменений);
- iPhone 15 Pro: до 1099 долларов (вместо 999 долларов);
- iPhone 15 Pro Max: до 1299 долларов (вместо 1099 долларов).
Ранее о возможном росте цен на следующий iPhone Pro Max сообщил аналитик Джефф Пу. Однако он не называл потенциальный ценник.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как отмечает MacRumors, к предположениям о ценах на будущие iPhone следует относиться с определенным скептицизмом, поскольку они не всегда верны. К примеру, в прошлом году аналитик Минг-Чи Куо предполагал рост цен на модели iPhone 14 Pro, но в итоге устройства поступили в продажу по тем же ценам (в долларах), что и предыдущее поколение.
iPhone 15: характеристики и дата выхода
Презентация линейки iPhone 15 ожидается осенью 2023 года. Как пишет PhoneArena, одним из новшеств будет переход смартфонов Apple на разъем USB-C вместо Lightning.
Также есть предположение, что функция Dynamic Island, которая раньше была только в Pro и Pro Max, теперь появится на всех четырех моделях iPhone.
Еще одной новинкой может стать появление физической кнопки действия в версиях Pro и Pro Max. Она заменит переключатель между режимами тишины и звука. По данным MacRumors, пользователи будут иметь возможность назначить для кнопки различные опции, среди которых включение камеры, фонарика, экранной лупы или запуск программы "Переводчик".
Кроме того, iPhone 15 и 15 Plus могут получить обновленные 48-мегапиксельные датчики. А Pro Max, вероятно, впервые оснастят телеобъективом перископического типа.
Источник фото: ua.depositphotos.com