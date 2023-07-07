Впервые: iPhone Pro Max может выйти по более высокой цене

Цена на iPhone 15 Pro Max, выход которого ожидается в этом году, будет выше прошлогоднего поколения этой модели смартфона, которая стоила 1099 долларов. Об этом сообщил аналитик Джефф Пу, передает 9to5mac.

Таким образом, цена на Max-модель вырастет впервые с тех пор, когда в 2018 году вышел iPhone Xs Max.

По словам аналитика, камера нового смартфона будет иметь перископический зум-объектив. Соответственно, диапазон опитического масштабирования при съемке будет больше, чем на любом предыдущем iPhone.

Датчики камеры на Pro и Pro Max также будут обновлены, что обеспечит лучшее качество изображения.

Ожидается, что серия iPhone 15 поступит в массовое производство в августе, а презентация состоится в сентябре. Кроме обновления камеры, можно ожидать усовершенствованный дизайн корпуса Pro-версии, новую кнопку действия вместо выключателя звука, а порт Lightning заменят разъемом USB-C.

Напомним, что по данным Bloomberg, осенью компания Apple готовится представить не только линейку iPhone 15, но и два варианта Apple Watch Series 9 и обновленную версией часов Ultra. А позже может поступить и ряд других продуктов. Подробнее об этом читайте здесь.