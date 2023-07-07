Вперше за пʼять років: iPhone Pro Max може вийти за більш високою ціною

Ціна на iPhone 15 Pro Max, вихід якого очікується цьогоріч, буде вищою за минуле покоління цієї моделі смартфона, яка коштувала 1099 доларів. Про це повідомив аналітик Джефф Пу, передає 9to5mac.

За його словами, камера нового смартфона матиме перископічний зумоб’єктив. Таким чином діапазон опитичного масштабування при зйомці буде більшим, ніж на будь-якому попередньому iPhone.

Датчики камери на Pro та Pro Max також будуть оновлені, що забезпечить кращу якість зображення.

Очікується, що серія iPhone 15 надійде в масове виробництво в серпні, а презентація відбудеться у вересні. Окрім оновлення камери, можна очікувати на вдосконалений дизайн корпусу Pro-версії, нову кнопку дії замість вимикача звуку, а порт Lightning замінять роз’ємом USB-C.

Як зауважує ITC, ціна на Max-модель зросте вперше з 2018 року, коли вийшов iPhone Xs Max.

Нагадаємо, що за даними Bloomberg, восени компанія Apple готується представити не лише лінійку iPhone 15, а й два варіанти Apple Watch Series 9 й оновлену ​​версією годинника Ultra. А пізніше можуть надійти низка інших продуктів. Детальніше про це читайте тут.