Перші AR-окуляри від Apple: компанія хоче продавати гарнітуру в магазинах лише за попереднім записом

Компанія Apple планує запустити роздрібний продаж своїх перших окулярів змішаної реальності у магазинах США на початку 2024 року. Однак щоб придбати гарнітуру офлайн, необхідно буде записатися. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Таку ж стратегію фірма використовувала для реалізації годинників Apple Watch у 2015 році.

Що стосується продажу окулярів Vision Pro, то Apple виділить у магазинах спеціальні зони із сидіннями, демонстраційними модулями гарнітур та інструментами для визначення розміру аксесуарів.

Попри те, що окуляри продаватимуться у всіх філіях Apple у США (йдеться про близько 270 місць), спершу секції для Vision Pro зʼявляться в магазинах у великих містах, таких як Нью-Йорк і Лос-Анджелес, а вже потім – по всій країні.

Із такими продажами в Apple хочуть переконатися, що клієнти отримують продукт, який підходить їм. Також компанія через онлайн-портал запитуватиме в потенційних користувачів рецепт, щоб вставити лінзи для зору, якщо вони потрібні.

Крім того, фірма розробляє додаток для iPhone, який скануватиме голову людини. Apple продаватиме Vision Pro й через свій вебмагазин у США на початку 2024 року, перш ніж розширити реалізацію на інші країни. Тим, хто купуватиме AR-окуляри онлайн, також буде запропоновано завантажити дані про рецепт для лінз та використовувати застосунок для сканування обличчя, щоб визначити розмір аксесуара.

Очікується, що за межами США Vision Pro почнуть продавати наприкінці 2024 року. Одними з перших міжнародних ринків можуть стати Велика Британія й Канада, хоча, за словами співрозмовників Bloomberg, остаточне рішення ще не ухвалено. Однак джерела агентства розповіли, що інженери Apple працюють над локалізацією Vision Pro для Франції, Німеччини, Австралії, Китаю, Гонконгу, Японії та Південної Кореї.

Apple Vision Pro: що це за окуляри

Apple представила свою першу гарнітуру змішаної реальності під назвою Vision Pro на початку червня. Окуляри позиціонуються переважно як пристрій доповненої реальності, але він може перемикатися й на повну віртуальну реальність. Ґаджетом можна управляти очима, руками й голосом, а для фізичного управління є також коліщатко.

Ціна на AR-окуляри стартуватиме від 3499 доларів.

Окуляри Vision Pro. Фото: Apple

Цікаво, що через кілька тижнів після презентації ґаджета Financial Times із посиланням на джерела повідомила, що Apple вирішила знизити прогнози щодо виробництва гарнітури.

Компанія хотіла отримати 1 млн одиниць Vision Pro за 12 місяців, а китайський виробник Luxshare, який збирає пристрої Apple, планує виготовити менше 400 тис. пар окулярів у 2024 році.

Основною складністю у виробничому процесі виявилося виготовлення дисплеїв micro-OLED для пристрою й, за даними FT, Apple була незадоволена цим компонентом.