Apple скоротить виробництво окулярів змішаної реальності: в чому причина

Компанія Apple вирішила знизити прогнози щодо виробництва гарнітури доповненої реальності Vision Pro через складність конструкції.

Про це 3 липня повідомила газета Financial Times з посиланням на джерела, безпосередньо знайомих з процесом.

Apple запустить продаж Vision Pro на початку 2024 року, спочатку в США. Стартова ціна девайсу становитиме $3499.

Китайський виробник Luxshare, який збирає пристрої Apple, готувався виготовити менше 400 000 одиниць Vision Pro у 2024 році. Водночас, згідно зі звітом FT, Apple ставила за мету отримати 1 мільйон одиниць гарнітури за перші 12 місяців.

Основною складністю у виробничому процесі виявилося виготовлення дисплеїв micro-OLED для пристрою. За інформацією FT, Apple була незадоволена моделлю мікро-OLED.

Luxshare також "розчарована" через зменшення прогнозу виробництва на 2024 рік, оскільки компанія планувала збільшити свої потужності, щоб наростити виробництво до позначки у 18 мільйонів одиниць щорічно.

Нагадаємо, після того, як компанія Apple представла свої перші окуляри змішаної реальності, компанія готується до випуску нових моделей своїх ґаджетів. Крім лінійки iPhone 15, восени 2023 року продукція фірми поповниться двома варіантами Apple Watch Series 9 й оновленою ​​версією годинника Ultra.