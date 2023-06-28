Ринкова вартість акцій Apple досягла рекорду

28 червня акції американської корпорації Apple піднялися до рекордного рівня за день і вперше їхня ринкова капіталізація склала майже 3 трильйони доларів.

Про це пише видання Reuters.

Акції виробника iPhone зросли на 1% до $189,90, що є найвищим показником за всю історію. Згідно з даними Refinitiv, ринкова вартість виробника iPhone на фондовому ринку склала 2,97 трильйона доларів.

Нещодавнє зростання акцій Apple перевищило прогнози аналітиків щодо майбутніх прибутків компанії.Згідно з даними Refinitiv, акції зараз торгуються приблизно в 29 разів вище очікуваного прибутку, що є найвищим показником з лютого 2022 року.

Згідно з повідомленням, приріст акцій найдорожчої компанії світу відбувся внаслідок успішного відновлення кількох технологічних гігантів Уолл-Стріт, підкріпленого передбаченнями, що Федеральна Резервна Система наближається до завершення своєї політики підвищення процентних ставок, а також оптимізму стосовно потенціалу штучного інтелекту.

Крім того, повідомляється, що останнійквартальнийзвіт Apple у травні показав падіння доходу та прибутку, але все одно перевершив очікування аналітиків.Разом зі стабільним досвідом викупу акцій ці фінансові результати зміцнили його репутацію серед інвесторів як безпечного інвестування в часи глобальної економічної невизначеності.

Наближення вартості Apple до рубежу в 3 трильйони доларів відбулося 5 червня, після презентації гарнітури доповненої реальності. Експерти вважають її найризикованішим проєктом з моменту появи iPhone більше десяти років тому.

Гарнітура має скляну передню частину та алюмінієву раму, містить п’ять датчиків, 12 камер, дисплей 4K для кожного ока та комп’ютер, який, очевидно, охолоджується вентилятором.

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