Рыночная стоимость акций Apple достигла рекорда

28 июня акции американской корпорации Apple поднялись до рекордного уровня за день и впервые их рыночная капитализация составила почти 3 триллиона долларов.

Об этом пишет издание Reuters.

Акции производителя iPhone выросли на 1% до $189,90, что является самым высоким показателем за всю историю. Согласно данным Refinitiv, рыночная стоимость производителя iPhone на фондовом рынке составила 2,97 триллиона долларов.

Недавний рост акций Apple превысил прогнозы аналитиков по поводу будущих доходов компании. Согласно данным Refinitiv, акции сейчас торгуются примерно в 29 раз выше ожидаемой прибыли, что является самым высоким показателем с февраля 2022 года.

Согласно сообщению, прирост акций самой дорогой компании мира произошел в результате успешного восстановления нескольких технологических гигантов Уолл-Стрит, подкрепленного предвидениями, что Федеральная Резервная Система близится к завершению своей политики повышения процентных ставок, а также оптимизма по отношению к потенциалу искусственного интеллекта.

Кроме того, сообщается, что последний квартальный отчет Apple в мае показал падение дохода и прибыли, но все равно превзошел ожидания аналитиков. Вместе со стабильным опытом выкупа акций эти финансовые результаты укрепили его репутацию среди инвесторов как безопасного инвестирования во времена глобальной экономической неопределенности.

Приближение стоимости Apple к рубежу в 3 триллиона долларов произошло 5 июня после презентации гарнитуры дополненной реальности. Эксперты считают ее самым рискованным проектом с момента появления iPhone более десяти лет назад.

Гарнитура имеет стеклянную переднюю часть и алюминиевую раму, содержит пять датчиков, 12 камер, дисплей 4K для каждого глаза и компьютер, очевидно, охлаждаемый вентилятором.

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