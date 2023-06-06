Apple придбала стартап, який займається окулярами доповненої реальності

Компанія Apple придбала Mira – американський стартап доповненої реальності, який виготовляє гарнітури для інших фірм і військових США. Про це пише The Verge.

Скільки Apple заплатила за Mira, яка наразі зібрала близько 17 млн доларів фінансування, – невідомо.

За словами співрозмовників The Verge, свого часу Джоні Айв, колишній головний дизайнер Apple, був консультантом стартапу.

Apple поділилася з журналістами типовою заявою, яку вона робить, коли купує фірму: "Apple час від часу купує менші технологічні компанії, і ми зазвичай не обговорюємо наші цілі чи плани".

Як пишуть журналісти, незрозуміло, чи продовжить Apple військові контракти Mira, але, знаючи, як працює компанія, це дуже малоймовірно.

Mira має невеликий контракт із Військово-повітряними силами США та угоду з Військово-морськими силами, сума якої становить понад 700 тис. доларів. Зокрема, контракт з ВПС передбачає використання гарнітури Prism Pro військовими пілотами. Пристрій відображає такі речі, як інструкції щодо обладнання.

Цікаво, що новина про придбання Mira зʼявилася наступного дня після того, як Apple представила свою першу гарнітуру змішаної реальності під назвою Vision Pro. Пристрій управляється очима, руками й голосом та коштуватиме від 3499 доларів. Детальніше про ґаджет читайте тут.