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Apple приобрела стартап, занимающийся очками дополненной реальности
Компания Apple приобрела Mira – американский стартап дополненной реальности, производящий гарнитуры для других фирм и военных США. Об этом пишет The Verge.
Сколько Apple заплатила за Mira, которая в настоящее время собрала около 17 млн долларов финансирования, – неизвестно.
По словам собеседников The Verge, в свое время Джонни Айв, бывший главный дизайнер Apple, был консультантом стартапа.
Apple поделилась с журналистами типичным заявлением, которое она делает, покупая фирму: "Apple время от времени покупает меньшие технологические компании, и мы обычно не обсуждаем наши цели или планы".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как пишут журналисты, непонятно, продлит ли Apple военные контракты Mira, но зная, как работает компания, это очень маловероятно.
Mira имеет небольшой контракт с Военно-воздушными силами США и соглашение с Военно-морскими силами, сумма которого составляет более 700 тыс. долларов. В частности, контракт с ВВС предусматривает использование гарнитуры Prism Pro военными пилотами. Устройство отображает такие вещи, как инструкции по оборудованию.
Интересно, что новость о приобретении Mira появилась на следующий день после того, как Apple представила свою первую гарнитуру смешанной реальности под названием Vision Pro. Устройство управляется глазами, руками и голосом и будет стоить от 3499 долларов. Подробнее о гаджете читайте здесь.