Apple приобрела стартап, занимающийся очками дополненной реальности

Компания Apple приобрела Mira – американский стартап дополненной реальности, производящий гарнитуры для других фирм и военных США. Об этом пишет The Verge.

Сколько Apple заплатила за Mira, которая в настоящее время собрала около 17 млн долларов финансирования, – неизвестно.

По словам собеседников The Verge, в свое время Джонни Айв, бывший главный дизайнер Apple, был консультантом стартапа.

Apple поделилась с журналистами типичным заявлением, которое она делает, покупая фирму: "Apple время от времени покупает меньшие технологические компании, и мы обычно не обсуждаем наши цели или планы".

Как пишут журналисты, непонятно, продлит ли Apple военные контракты Mira, но зная, как работает компания, это очень маловероятно.

Mira имеет небольшой контракт с Военно-воздушными силами США и соглашение с Военно-морскими силами, сумма которого составляет более 700 тыс. долларов. В частности, контракт с ВВС предусматривает использование гарнитуры Prism Pro военными пилотами. Устройство отображает такие вещи, как инструкции по оборудованию.

Интересно, что новость о приобретении Mira появилась на следующий день после того, как Apple представила свою первую гарнитуру смешанной реальности под названием Vision Pro. Устройство управляется глазами, руками и голосом и будет стоить от 3499 долларов. Подробнее о гаджете читайте здесь.