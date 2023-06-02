Apple планирует масштабное расширение фирменных магазинов в Азии, Европе и США

Компания Apple формирует планы по расширению и обновлению своей розничной сети с целью расширить присутствие в Китае и других регионах Азии, а также увеличить количество своих магазинов в США и Европе.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В компании обсуждают открытие к 2027 году 15 новых магазинов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 5 в Европе и на Ближнем Востоке и 4 дополнительных торговых точек в США и Канаде. Дополнительно планируется открыть шесть обновленных магазинов в Азии, девять в Европе и 13 в Северной Америке.

В общей сложности компания планирует 53 новых или реконструированных магазина в течение следующих четырех лет. Суть в том, чтобы укрепить бренд Apple на растущих рынках, таких как Индия, а также предоставить потребителям в США и Европе более качественный опыт.

Данные: Bloomberg

Основное направление расширения – Азиатско-Тихоокеанский регион, где к 2027 году планируется открыть 21 новый или обновленный магазин. Но программа также включает в себя и американский и европейский рынки.

Данные: Bloomberg

Apple имеет четыре типа торговых точек. Обычные магазины обычно приносят более $40 млн в год, тогда как магазины Apple Store+ приносят свыше $45 млн. Флагманские магазины свыше $75 млн, а флагманские+ свыше $100 млн в год.

Напомним, недавно в Индии открыли первый официальный магазин компании Apple. На открытии присутствовал исполнительный директор Тим Кук. Отметим, что именно в Индии Apple собрала iPhone более чем на 7 млрд долларов, утроив производство в стране на фоне ускоренного выхода за пределы Китая.

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