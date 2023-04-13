Apple втрое увеличила производство iPhone в Индии, – Bloomberg

В прошлом финансовом году Apple собрала в Индии iPhone более 7 млрд долларов, утроив производство в стране на фоне ускоренного выхода за пределы Китая. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что сейчас американская компания производит почти 7% своих iPhone в Индии через партнеров, таких как Foxconn Technology Group и Pegatron Corp.

Из общего объема производства Apple экспортировала iPhone на 5 млрд долларов в течение финансового года, который в Индии закончился в марте, что почти в четыре раза больше, чем за предыдущий период.

Как отмечает Bloomberg, предположительно Apple попытается изготовить следующие iPhone в Индии в то же время, что и в Китае, осенью 2023 года. Тогда это будет первым случаем, когда сборка iPhone начнется одновременно в двух странах. И если экспансия поставщиков продолжится, к 2025 году Apple может собрать четверть всех своих смартфонов в Индии.

Переход техногиганта на производство iPhone в Индии является экономическим триумфом для страны, ведь это может повлиять на то, как другие американские бренды планируют свое будущее. Для Apple Индия считается источником грядущего роста в то время, когда китайская экономика приходит в упадок после многих лет политики "нулевого ковида".

Apple также добивалась изменений в трудовом законодательстве Индии в рамках своих усилий по расширению местного производства и созданию мегафабрик. При этом индийский производитель продукции для американской компании Foxconn планирует инвестировать около 700 млн долларов в завод по изготовлению компонентов для смартфонов и, возможно, самих iPhone.

Напомним, о попытках Apple снизить зависимость от Китая было известно и раньше. Однако Bloomberg писало, что это приходится делать осторожно из-за обеспокоенности возможной негативной реакцией со стороны КНР. Подробнее о волнении американского техногиганта в этом вопросе читайте здесь.