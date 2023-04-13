Apple втричі збільшила виробництво iPhone в Індії, – Bloomberg

Минулого фінансового року Apple зібрала в Індії iPhone на понад 7 млрд доларів, потроївши виробництво в країні на тлі прискореного виходу за межі Китаю. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що наразі американська компанія виробляє майже 7% своїх iPhone в Індії через партнерів, таких як Foxconn Technology Group та Pegatron Corp.

Із загального обсягу виробництва Apple експортувала iPhone на 5 млрд доларів протягом фінансового року, який в Індії закінчився в березні, що майже вчетверо більше, ніж за попередній період.

Як зауважує Bloomberg, імовірно, Apple спробує виготовити наступні iPhone в Індії в той же час, що й у Китаї, восени 2023 року. Тоді це буде першим випадком, коли збірка iPhone почнеться одночасно в двох країнах. І якщо експансія постачальників продовжиться, до 2025 року Apple може зібрати чверть усіх своїх смартфонів в Індії.

Перехід техногіганта на виробництво iPhone в Індії є економічним тріумфом для країни, адже це може вплинути на те, як інші американські бренди планують своє майбутнє. Для Apple Індія вважається джерелом майбутнього зростання в той час, коли китайська економіка занепадає після багатьох років політики "нульового ковіду".

Apple також домагалася змін у трудовому законодавстві Індії в рамках своїх зусиль щодо розширення місцевого виробництва та створення мегафабрик. При цьому індійський виробник продукції для американської компанії, Foxconn, планує інвестувати близько 700 мільйонів доларів у завод з виготовлення компонентів для смартфонів і, можливо, самих iPhone.

Нагадаємо, про намагання Apple зменшити залежність від Китаю було відомо й раніше. Однак Bloomberg писало, що це доводиться робити обережно через стурбованість можливою негативною реакцією з боку КНР. Детальніше про занепокоєння американського техногіганта в цьому питанні читайте тут.